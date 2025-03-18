انهيار الهدنة في غزة - الجيش الإسرائيلي يشن هجوما مفاجئا في القطاع

انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة: أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) الجيش الإسرائيلي والشاباك بالعودة إلى القتال ضد حماس، بعد 58 يومًا من بدء وقف إطلاق النار. أما السبب الذي أدى إلى اتخاذ القرار بالهجوم المباغت فهو معلومات عن استعداد حماس لتنفيذ هجمات وتعزيز قوتها وإعادة تسليحها. جهزت الخطة وتم إبقائها سرية في الجيش الإسرائيلي من أجل إحداث مفاجأة.

مزيد من التفاصيل حول الهجوم الإسرائيلي

وقد حظي قرار الخروج بالعملية الليلة بإجماع أمني سياسي، وتم إبلاغ الإدارة الأمريكية بكل التفاصيل قبل العملية. وقال مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS إنه "لم يكن عليهم إعطاء الضوء الأخضر، ولكن تم إبلاغهم بتفاصيل العمليات".

في المرحلة الأولى من العودة إلى القتال، تم تنفيذ غارات جوية، تلتها غارات مدفعية على عشرات الأهداف: قادة حماس من الدرجة المتوسطة، مسؤولون كبار في الجناح السياسي لحماس، والبنية التحتية المسلحة لحماس. تمت العملية بقيادة مشتركة من قبل رئيس الأركان المقدم إيال زمير ورئيس الشاباك رونين بار.

بعد العودة إلى القتال، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن تحديث تعليمات الحماية. سينتقل غلاف غزة من مستوى النشاط الكامل إلى مستوى النشاط المحدود - لن يتم تنفيذ أي نشاط تعليمي ، ولن يُسمح بأي عمل زراعي في المناطق المجاورة للسياج. ستوقف شركة السكك الحديدية الإسرائيلية نشاطها على خط سديروت-أشكلون، بعد حوالي شهر من إعادة فتحه للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال النشاط المدني في مناطق غرب النقب وغرب لاكيش نشطًا بالكامل.

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وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائييلية أن "الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالتحرك بقوة ضد حماس، بعد أن رفض مرارا وتكرارا إطلاق سراح المختطفين لدينا، ورفض جميع العروض التي تلقاها من ستيف ويتكوف والوسطاء. ومن الآن فصاعدا، ستعمل إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".

وأضاف وزير الأمن يسرائيل كاتس: "الليلة عدنا للقتال في غزة. إذا لم تطلق حماس سراح جميع المختطفين، ستفتح أبواب الجحيم في غزة وسيواجه قتلة حماس الجيش الإسرائيلي بقوة لم يشهدوها من قبل".

وردت حماس على الهجوم الإسرائيلي المفاجئ قائلة: "نتنياهو وحكومته يتحملان المسؤولية الكاملة عن انهيار وقف إطلاق النار وتجدد الهجوم في غزة. إنه يقود المختطفين إلى مستقبل مجهول".ويجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وهي أولى المناقشات الثلاث المقررة حول قضية إسرائيل في الأسبوع المقبل.