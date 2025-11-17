الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسلح من حزب الله في جنوب لبنان

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش نفذت عملية استهدفت مسلحًا يعمل كممثل محلي لتنظيم حزب الله في قرية المنصوري بجنوب لبنان. وقامت قيادة الفرقة 91، وبمساندة سلاح الجو الإسرائيلي، باغتيال محمد علي شيخ، الذي كان مسؤولًا عن تنسيق شؤون عسكرية واقتصادية بين التنظيم وسكان القرية، بالإضافة إلى محاولاته الاستيلاء على ممتلكات خاصة لأغراض مسلحة.