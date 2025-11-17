الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول في حزب الله جنوب لبنان
هاجم الجيش الإسرائيلي ممثل المنظمة وقتله في جنوب لبنان • نفذ سلاح الجو غارات جوية جنوب شرق خان يونس - وفقًا لتقارير فلسطينية. • آخر المستجدات
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد عن قتل مسلح ينتمي إلى تنظيم حزب الله، كان يعمل كممثل محلي للتنظيم في قرية المنصوري بجنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير فلسطينية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية في جنوب شرق خان يونس بقطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسلح من حزب الله في جنوب لبنان
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش نفذت عملية استهدفت مسلحًا يعمل كممثل محلي لتنظيم حزب الله في قرية المنصوري بجنوب لبنان. وقامت قيادة الفرقة 91، وبمساندة سلاح الجو الإسرائيلي، باغتيال محمد علي شيخ، الذي كان مسؤولًا عن تنسيق شؤون عسكرية واقتصادية بين التنظيم وسكان القرية، بالإضافة إلى محاولاته الاستيلاء على ممتلكات خاصة لأغراض مسلحة.
تقرير فلسطيني: طائرات الجيش الإسرائيلي تنفذ غارات جوية جنوب شرق خانيونس