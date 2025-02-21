مسؤول سياسي: "من المتوقع أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات معقدة وطويلة"

في ظل التقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، قال مسؤول سياسي كبير لـi24NEWS الخميس إن إسرائيل مستعدة لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة، لكن من المتوقع أن تكون المرحلة التالية أكثر تعقيدا وأطول من المتوقع.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه بعد المرحلة الأولى سيبقى 59 مختطفاً في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة و35 أعلن أنهم ليسوا على قيد الحياة.

وتشير مصادر سياسية إلى أنه لا يوجد جدول زمني واضح لاستكمال المرحلة الثانية، وأن إسرائيل لن توافق على الانسحاب من المناطق الاستراتيجية في قطاع غزة - بما في ذلك محور فيلادلفيا والمحيط الأمني - دون اتفاق كامل على استمرار الصفقة

ومن المتوقع أن يقود الوزير رون ديرمر المفاوضات من قبل إسرائيل، في المحادثات التي ستجري مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي من المتوقع أن يعلن الأسبوع المقبل عن افتتاح المناقشات للمرحلة الثانية وتمديد المرحلة الأولى.

المطلب الرئيسي: حماس خارج القطاع

توضح إسرائيل أنها لن توافق على الخطة العربية التي من شأنها أن تبقي حماس كقوة عسكرية تسيطر على القطاع - حتى لو كان ذلك سرا. وقال المسؤول السياسي:"المخاوف هو أن تستمر حماس في الحكم خلف الكواليس، ولن نسمح بحدوث ذلك".

وفي نفس الوقت الذي تجري فيه المحادثات تدرس إسرائيل إمكانية استئناف القتال إذا لم تستجب حماس لمطالبها.