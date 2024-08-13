وكلاء موساد تنكروا بهيئة متسولين وراقبوا محمد الضيف: تفاصيل جديدة عن اغتيال القيادي رقم 2 في حماس

أفاد موقع "جويش كرونيكال" اليوم (الثلاثاء) أن مصادر أمنية كشفت تفاصيل جديدة حول اغتيال الرجل الثاني في حركة حماس محمد الضيف. وبحسب التقرير، تنكر عملاء الموساد في هيئة متسولين وبائعي خضراوات في السوق وساعدوا في تعقب الضيف حتى اغتياله.

وعمليا، يُزعم في التقرير أن أساس العملية بدأ مع اكتشاف إسرائيل أن محمد الضيف توقف عن اتباع بروتوكولاته الأمنية الخاصة، مما جعله أكثر عرضة للاستهداف. وبعد تلقي معلومات موثوقة من المتعاونين المحليين ومن الوحدات المستعربين الإسرائيلية السرية، عرفوا بتوقيت زيارة ضيف المحتملة القادمة إلى النقطة الإستراتيجية. في هذه المرحلة، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتخطيط لاغتياله.

الضيف، الذي اتبع احتياطات أمنية مشددة لمدة 30 عامًا، توقف عن القيام بذلك بشكل غامض وبدأ في الإقامة في نفس المبنى السكني لفترات طويلة ويقع غرب خان يونس.

IDF spokeman

وبحسب ما ورد في التقرير فإن فريق المستعربين التابع لوحدة "دوفدفان" وصل إلى المنطقة وبدأ بالاندماج مع السكان المحليين. تظاهر بعض المقاتلين بأنهم موظفون في أونروا الذين جاءوا لتقديم المساعدة وتظاهر جزء آخر بأنهم شخصيات دينية إسلامية.

كما ورد أن اثنين من الوكلاء السريين كانا متمركزين بالقرب من منزله. كانت مسؤوليتهم هي تسجيل وقت وصول الضيف إلى المنزل. تنكر أحدهم في هيئة بائع كشك للخضار، وأقام كشكاً أمام المدخل الرئيسي للمبنى، حيث كان من المتوقع أن يدخل الضيف من هناك. وكان العميل الثاني يجلس بالقرب من نفس المدخل، متنكراً في زي رجل عجوز ويرتدي ملابس رثة ويبدو وكأنه متسول عجوز.

IDF spokesman

وبعد عدة ساعات متوترة في إسرائيل وبين القوات الميدانية، شوهد أخيرا الضيف يدخل المبنى. أُعطيت الإشارة واتجهت القوات البرية باتجاه البحر للهروب من القطاع. ثم التقطتهم سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية دون إثارة الشكوك.

وبعد خمس دقائق، بدأت طائرتان بشن هجمات على الهدف، حيث أصابت الطائرة الأولى المبنى ودمرته بالكامل.