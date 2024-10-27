مصدر في حماس: مبادئ المفاوضات لم تتغير بعد اغتيال يحيى السنوار

قال مصدر في قيادة حماس لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية مساء اليوم (السبت) إن "حماس تصرفت وما زالت تتصرف بإيجابية في مواجهة مقترحات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأمام جهود الوسطاء". كما ذكر المصدر أن "حماس لديها خطوط حمراء أبلغت بها جميع الوسطاء خلال الفترة الماضية، وهي تتعلق بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة جميع اللاجئين إلى أماكن إقامتهم دون التمييز بين شمال القطاع وجنوبها ، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة".

"في النهاية، سيصل الطرفان إلى صفقة لتبادل الأسرى، حسب تعريفها، وفقًا للمعايير التي ستتفق عليها حماس وإسرائيل من خلال الوساطة". أوضح أيضًا أن "الحديث الإسرائيلي عن تغيير موقف حماس عقب اغتيال سينوار هو حديث سطحي، لأن مبادئ حماس قبل سينوار هي نفسها بعد اغتياله".

في هذا السياق، من المتوقع أن يغادر رئيس الوكالة ديدي بارنع إلى القمة المربعة التي ستعقد في الدوحة، عاصمة قطر، كجزء من محاولة أخرى لتحريك المفاوضات لصفقة الأسرى مع حماس. الصفقة التي تقف حاليا على الورق هي اقتراح لوقف إطلاق النار لعشرة أيام، مقابل الإفراج عن عدد قليل من الأسرى. الهدف هو محاولة بدء عملية مع حماس، على الرغم من أن المحللين في إسرائيل حاليا ليسوا متفائلين، بينما القادة البارزين في منظمة الإرهاب بالفعل يرفضون تماما احتمالية مثل هذه الصفقة.

على الرغم من رفض حماس لهذه الصفقة، إلا أن هذه ليست نهاية القصة من وجهة نظر إسرائيلية، حيث أن ما يؤثر على حماس هو ما يحدث في شمال قطاع غزة.