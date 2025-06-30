"لم تتبق قيادات لحماس في غزة " || صحافي من غزة :" احتمال أن يكون أبو أنس شبانه لا زال على قيد الحياة"

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على خلفية المباحثات والمحاولات للتوصل الى صفقة والتي يمكن أن تتضمن بندا بإجلاء قادة حماس من غزة، أكد الصحافي من غزة ضياء حسن إنه "فعليا لم تتبق قيادات لحماس في غزة" لافتا إلى أنهم معدودين وهم : عز الدين الحداد ، ولربما لا زال أبو أنس شبانة على قيد الحياة". شاهدوا المداخلة كاملة في الفيديو.

وقال حسن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله :"لم يتبق قيادات لحماس في غزة، غالبية القيادة العسكرية قد تم فعلا اغتيالها، نتحدث عن طلبات إسرائيلية لا تمت للواقع بصلة، لربما أبو أنس شبانة لا زال حيا، حيث أشارت بعض المعلومات أنه لم يكن برفقة محمد السنوار عند اغتياله، وربما يكون على قيد الحياة، ومن المؤكد أن عز الدين الحداد لا زال على قيد الحياة".

وتطرق حسن الى اغتيال أبو عمر السوري عضو المجلس العسكري لكتائب القسام ، وقال إنه :"يعتبر شخصية بارزة في كتائب القسام، وهو سوري فلسطيني تعود جذوره الى الضفة الغربية، وتمت ملاحقته لسنوات طويلة وكان مقرب من محمد الضيف، وتم اغتياله بصورة مفاجئة"

رابط الحلقة كاملة: