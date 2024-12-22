مسؤولون في فتح يحاولون التواصل مع البرغوثي للحصول على تعليمات

يحاول مسؤولون كبار في حركة فتح منذ ساعات الصباح بعث رسائل إلى مروان البرغوثي لإطلاعه على آخر الاتصالات التي تجري في قطر حتى الآن والحصول على مزيد من التعليمات، حسبما كشف مساء اليوم (الأحد) محلل الشؤون العربية بالقناة العبرية باروخ ياديد.

ويشار إلى أن عائلة البرغوثي أصدرت أمس نفيا لما نشر حول الاتصالات عن الافراج عنه وإمكانية ترحيله الى تركيا، لكن نجل البرغوثي، قسام، أكد أن العائلة موجودة في قطر. وفي الوقت نفسه، قررت حماس "أننا لن نتناول هذه القضية علنًا". وفي الوقت نفسه، لا تزال فتح ترفض اقتراح الإدارة المشتركة للقطاع مع حماس بعد انتهاء الحرب.

وكما تذكرون، كشف الجمعة أن اسم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ظهر في المفاوضات كأحد السجناء الأمنيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم كجزء من الصفقة مع حماس، وهو معتقل في إسرائيل منذ عام 2004.