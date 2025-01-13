مصدر عربي لـ i24NEWS:"حماس تؤكد حصول تقدم بالمفاوضات- يمكن التوقيع"

علمت i24NEWS أنه جرى الليلة اجتماع بين الممثلين الإسرائيليين، مستشار بايدن بيرت ماكغورك، ومبعوث ترامب ويتكوف، مع رئيس حكومة قطر، وحصلت الانفراجة خلال هذا الاجتماع.في المقابل صرح مصدر عربي يعتمد على مصادر كبيرة في حماس لـ i24NEWS أن حماس أكدت "اقتربنا كثيرا من اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت ويمكن التوقيع على اتفاق قريبا".

وأضافت المصادر من حماس :"لم يبق إلا القضايا النهائية، هناك احتمالات كثيرة تتطور من هنا، لكن أغلبها إيجابية، على كل حال نحن نتحدث فقط عن المرحلة الأولى التي ستستمر شهراً ونصف، وحسب ما يبدو أنه مقابل 34 مختطفاً سيتم الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين والعودة إلى الشمال. سيكون ممكنا، بالإضافة إلى تجدد الانتشار العسكري الإسرائيلي من الشرق".

وتضيف حماس "رغم هذا ، يوجد الكثير من الصعوبات بخصوص الانتقال الى المرحلة الثانية والثالثة على ضوء شروط إسرائيل، وحاليا من الواضح أننا نتقدم نحو تطبيق المرحلة الأولى ونحاول تحويلها الى قاعدة المفاوضات لباقي المراحل".

وبخصوص الاتفاقات والتقدم الكبير الذي حصل الليلة، فإنه كان أمام قادة حماس في الدوحة. ولا زالت إسرائيل حذرة لأنها تريد أن تتأكد بأن يتم تحقيق هذه الوعود بصورة فعلية من قبل عناصر حماس في غزة ولذلك فإنهم يقولون فإن كل شيئ من المتوقع أن يتضح خلال الأيام القادمة.