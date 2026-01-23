ترامب: "أسطول ضخم يتجه نحو إيران، لكننا قد لا نضطر إلى استخدامه"، وقائد القيادة الوسطى الأميركية يصل إسرائيل غدًا السبت
إيفي دفرين:" الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد، دفاعًا وهجومًا. من المهم التأكيد على عدم وجود أي تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. سنُطلعكم على أي تغييرات قد تطرأ. لا تُصدقوا الشائعات".
وسط التوترات المستمرة مع إيران، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، عدم وجود أي تغييرات على التوجيهات العسكرية الموجهة للجمهور الإسرائيلي. وقال في رسالة نُشرها على منصة"إكس" "مع اقتراب السبت، أود أن أقول لجميع المواطنين الإسرائيليين، إن الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد، دفاعًا وهجومًا. من المهم التأكيد على عدم وجود أي تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. سنُطلعكم على أي تغييرات قد تطرأ. لا تُصدقوا الشائعات".
تقرير: الخطوط الجوية الفرنسية تقرر تأجيل قرارها بشأن إلغاء رحلاتها المتجهة لمطار بن غوريون إلى صباح غد السبت
مجموعة من شركات الطيران الدولية تعلن إلغاء رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل
ألغت عدة شركات طيران كبرى، من بينها لوفتهانزا، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، والخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها المقررة غدا السبت إلى وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والإمارات والسعودية، وذلك وفقًا لمعلومات الرحلات المنشورة على مواقع المطارات الإلكترونية، وسط مخاوف من نشوب صراع قد تشارك فيه إيران. كما ألغت الخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الكندية رحلاتهما إلى إسرائيل وسط تكهنات واسعة النطاق باحتمالية توجيه ضربة أمريكية تستهدف إيران.
قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في إسرائيل هذه الليلة.
سافر الأدميرال كوبر من تامبا إلى العراق، وكان هناك الليلة الماضية لمعالجة الأزمة السورية ونقل أسرى داعش. وقد تم حل هذه المسألة مؤقتًا، بحسب ما أُبلغت به، حيث وافقت كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على وقف إطلاق النار ريثما يتم نقل 7000 أسير. وسيستغرق نقل الأسرى إلى السجون العراقية أيامًا، إن لم يكن أسابيع، وسيقوده الجيش الأمريكي بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية والقوات السورية.
وسيلتقي الأدميرال كوبر بالسيناتور جوني إرنست، التي تقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل لزيارة مركز القيادة والسيطرة التابع للقيادة المركزية الأمريكية في غزة.
تقارير إيرانية: تحليق لسلاح الجو الإيراني بأجواء جميع المحافظات الإيرانية.
الجيش الإسرائيلي بشأن إلغاء بعض شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب: لا شيء استثنائي
مسؤول سوري لرويترز: لا تمديد للمهلة المعطاة لقسد
من المتوقع أن تقوم إدارة ترامب بترحيل عشرات الإيرانيين إلى بلادهم الأحد الوشيك، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.
مصادر حكومية سورية لـ رويترز: الموعد النهائي المحدد غدا السبت لـ قسد قد يفضي لحل سياسي
طيران كندا تلغي الرحلات لإسرائيل
العراق: الإطار التنسيقي سيعلن السبت ترشيح نوري المالكي رئيسا للوزراء
الخارجية الأميركية: نرغب في رؤية السلام في سوريا ومع جيرانها بما في ذلك إسرائيل
الخارجية الأميركية للعربية: نعمل مع شركائنا الإقليميين لضمان السلام في سوريا
الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) تلغي رحلاتها إلى إسرائيل، والسعودية، والإمارات
الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلتها المسائية إلى دبي.
أفادت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني أنه يجري استعادة خدمة الإنترنت في محافظتي أصفهان وفارس، وسيتم توسيع نطاقها تدريجيًا لتشمل المحافظات الأخرى خلال الـ 24 ساعة القادمة. إلا أنها أشارت إلى أن المنصات التي كانت محظورة سابقًا ستظل محجوبة. وتم حجب مواقع يوتيوب، وإكس بوكس، وفيسبوك، وإنستغرام، والعديد من المنصات الأخرى قبل انقطاع الخدمة الحالي.
شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعلن إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة
الخارجية الأميركية: إدارة ترامب تراقب الوضع في إيران ولديها خيارات عدة
بسبب "التوترات في الشرق الأوسط":شركة الطيران الهولندية KLM تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى يوم الأحد
الخارجية التركية: "هناك مؤشرات على أن إسرائيل لا تزال ترغب في مهاجمة إيران"