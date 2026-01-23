مجموعة من شركات الطيران الدولية تعلن إلغاء رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل

ألغت عدة شركات طيران كبرى، من بينها لوفتهانزا، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، والخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها المقررة غدا السبت إلى وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والإمارات والسعودية، وذلك وفقًا لمعلومات الرحلات المنشورة على مواقع المطارات الإلكترونية، وسط مخاوف من نشوب صراع قد تشارك فيه إيران. كما ألغت الخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الكندية رحلاتهما إلى إسرائيل وسط تكهنات واسعة النطاق باحتمالية توجيه ضربة أمريكية تستهدف إيران.