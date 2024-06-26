الجيش الإسرائيلي بدأ بنقل قواته إلى الجبهة الشمالية استعدادا لعملية واسعة

بالرغم من الجهود المبذولة للجم الانفلات الحاصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خشية تحوله إلى حرب شاملة، إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر نقل قوات إضافية عن تلك المتموضعة على الحدود منذ السابع من اكتوبر الذي شهد تنفيذ أسوأ هجوم على إسرائيل منذ عام 1948 وأعقبه إعلان إسرائيل الحرب على حماس في قطاع غزة لتصبح أطول حرب خاضها الجيش الإسرائيلي، على الإطلاق.

وكان حزب الله قد أعلن عن فتحه جبهة إسناد لغزة وفق تعبيره منذ الثامن من اكتوبر وتسببت الصواريخ والمسيرات المستخدمة من جانبه بدفع الحكومة الإسرائيلية إلى دعوة سكان البلدات الشمالية إلى مغادرة منازلهم ريثما تنتهي الأعمال القتالية ويتم استعادة الأمن في المنطقة التي تحولت إلى حزام أمني فرغت منه ملامح الحياة وهو ما اعتبره الأمين العام للحزب حسن نصر الله شكلا من أشكال النصر.

Flash 90

ووفقا للتقرير في N12 الأربعاء فقد جاء قرار نقل القوات من الجبهة الجنوبية إلى الحدود الشمالية على خلفية الانتقال إلى المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة، وبعد أن شارفت المهمة ضد كتائب حماس في رفح على الانتهاء. وبموازة ذلك، أطلق المسؤولون في قيادة الشمال الأربعاء تدريبا واسع النطاق حضره رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي وتم تدريب المقاتلين الذين قدموا من الجنوب (قطاع غزة) على عملية محتملة على الأراضي اللبنانية. وشمل التدريب الاستعداد لـ "السيناريوهات المتطرفة، والقتال في منطقة متشابكة وجبلية، واستخدام النار والقتال في منطقة مبنية".

Ayal Margolin / Flash90

لكن على الرغم من الاستعدادات المكثفة التي يجريها الجيش، لم يتم تحديد موعد نهائي وذلك من منطلق أن أي عملية في لبنان تعتمد على تطورات القتال في غزة، على ما أكدته أكثر من جهة بدءا بنصر الله نفسه والإدارة الأميركية التي بعثت سفيرها الخاص إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتين لإقناع المسؤولين عبر خطي الحدود بعدم توسيع الحرب تفاديا لنتائج كارثية لا تحتملها المنطقة.

وأشار مسؤول عسكري كبير تحدث إلى N12 إلى احتمال نشوب حرب ضد لبنان، وأكد: "سيُطلب من إسرائيل القيام بخطوة عسكرية قوية للغاية في لبنان".