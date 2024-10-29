مأساة في ترشيحا شمال إسرائيل: مقتل شاب جراء القصف العنيف من لبنان

أعلنت نجمة داوود الحمراء وفاة المصاب بحالة حرجة جراء استهداف مباشر لصاروخ من لبنان لمنزل في بلدة ترشيحا في الجليل الغربي، كما أفيد عن عدد من الأشخاص بالهلع وتوصف حالتهم بالطفيفة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب التحذيرات التي أطلقت في الجليل الأعلى والغربي، رصدت 50 قذيفة صاروخية اجتازت من لبنان وإن "قسم من القذائف تم اعتراضها ورصد سقوط قذائف في المنطقة".

سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أفادت أن طواقمها تعمل في عدد من مواقع السقوط والدمار في معالوت ترشيحا".

وكانت نجمة داوود الحمراء أعلنت بوقت سابق عن مقتل شخص جراء استهداف مباشر في ترشيحا، "الحديث يدور عن موقع خطير" ولفت المسعفون أنهم كانوا أمام دمار كبير لمنزل، وبعد معاينة المكان عثر على شخص فاقدا الوعي، لكن إصابته كانت حرجة ما اضطرهم إلى الإعلان عن وفاته.