استدعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، اليوم الجمعة، نائب السفير الإسرائيلي لديها دايفيد احد هورساندي، وأبلغته "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء على دولة قطر والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، بحسب بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأبلغت الوزيرة الإماراتية نائب السفير الإسرائيلي "إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأدان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، الخميس، الاعتداء الإسرائيلي ضد قطر، مشيراً إلى أن "الهجوم الإسرائيلي يقوض إنهاء الحرب وفرص إحلال السلام، ويهدد استقرار المنطقة".وأضاف "الهجمات على قطر تشعل الوضع المتفجر في المنطقة"، مشيراً إلى أن "هجوم إسرائيل في الدوحة انتهاك سافر لأمن دول الخليج، وتصعيد غير مسؤول".

