التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يضرب أكثر من 500 هدف في غزة في عملية "عربات جدعون الثانية"
الإمارات تبلغ إسرائي "إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
استدعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، اليوم الجمعة، نائب السفير الإسرائيلي لديها دايفيد احد هورساندي، وأبلغته "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء على دولة قطر والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، بحسب بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأدان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، الخميس، الاعتداء الإسرائيلي ضد قطر، مشيراً إلى أن "الهجوم الإسرائيلي يقوض إنهاء الحرب وفرص إحلال السلام، ويهدد استقرار المنطقة".وأضاف "الهجمات على قطر تشعل الوضع المتفجر في المنطقة"، مشيراً إلى أن "هجوم إسرائيل في الدوحة انتهاك سافر لأمن دول الخليج، وتصعيد غير مسؤول".
تصويت الجمعية العامة لإقامة دولة فلسطينية: 142 تأييد و12 رفض و10 امتناع عن التصويت
الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: مساعي إقامة الدولة الفلسطينية سيكون له تبعات وخيمة
مندوبة واشنطن بالجمعية العامة: إقرار إعلان نيويورك إهانة للمختطفين الإسرائيليين
مندوب إسرائيل بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "إقرار مشروع إقامة دولة فلسطينية مكافأة لحماس"
مجلس الأمن يستنكر استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين بالأمم المتحدة في اليمن ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم
جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين
مصر قررت خفض التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر
جلسة تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة على إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين
مدير "إف بي آي": عثرنا على أدلة جنائية ويجري تقييمها
FBI: التحقيق مستمر بشأن دوافع قاتل "تشارلي كيرك"
الخارجية الأميركية: روبيو سيشدد في إسرائيل على ضمان عدم سيطرة حماس على غزة
"أ ب": الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي والسفير الأميركي والمبعوث الأميركي توماس براك في دمشق الجمعة
رئيسا الإمارات وفرنسا يجددان إدانة "الانتهاك الإسرائيلي لسيادة قطر"
جدد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على الدوحة الذي يشكل "انتهاكاً لسيادة دولة قطر، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها"، وذلك خلال اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على أساس "حل الدولتين" كونه الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
الخارجية الأميركية: "روبيو سيناقش مكافحة التحركات المناهضة لإسرائيل مثل الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية"
أبلغ عنه والده: تايلر روبنسون، وهو مقيم في ولاية يوتا يبلغ من العمر 22 عامًا، هو المشتبه به في جريمة قتل تشارلي كيرك
ترامب: "هناك 20 رهينة على قيد الحياة، أو أقل - ربما بعضهم ماتوا في الأيام الأخيرة"
الرئيس الأميركي ترامب يقول إنه سيحضر جنازة الناشط تشارلي كيرك الذي قتل برصاصة قناص خلال منتدى شعبي
إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي
استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد رداً على تصريحات صدرت حديثاً عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إسبانيا.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان "استدعى وزير الخارجية صباح الجمعة، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في إسبانيا ليرفض رفضاً قاطعاً التصريحات الكاذبة والمسيئة التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".
الكويت تدين وتستنكر "تهديدات" نتنياهو لقطر: انتهاك لسيادة الدول
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"التصريحات العدائية والتهديدات" التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بحق دولة قطر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية.
وجاء في البيان، "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بحق دولة قطر الشقيقة، وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال في انتهاك سيادة الدول".