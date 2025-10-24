زوجة مروان البرغوثي تناشد دونالد ترامب التدخل لإطلاق سراحه

ناشدت فدوى البرغوثي، زوجة المعتقل الفلسطيني مروان البرغوثي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لإطلاق سراح زوجها المحتجز في إسرائيل منذ أكثر من 20 عامًا، وقالت المحامية في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس: "سيدي الرئيس، ينتظرك شريك حقيقي - شخص يمكنه المساعدة في تحقيق حلم السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، من أجل حرية الشعب الفلسطيني والسلام للأجيال القادمة، ساعدوا في إطلاق سراح مروان البرغوثي".

جدير بالذكر أن يقضي مروان البرغوثي، البالغ من العمر 66 عامًا، يقضي أحكامًا بالسجن المؤبد عدة مرات لشنه هجمات عدائية قاتلة ضد إسرائيليين خلال "الانتفاضة الثانية"، ويعتبره جزء كبير من الشعب الفلسطيني "بطلًا للمقاومة" وخليفة شرعيًا محتملًا لمحمود عباس، ولا يزال شخصية محورية في الحركة الوطنية الفلسطينية. في 15 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ردّ دونالد ترامب على سؤال من مجلة تايم، مُشيرًا إلى أنه سيتخذ "قرارًا" بشأن هذه المسألة، دون تحديد موعد نهائي.والخميس المنصرم، وخلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، أجاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ببساطة: "ليس لديّ جديد لأُعلنه لكم بشأن هذه القضية".