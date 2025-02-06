مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة جراء انهيار رافعة عليهما

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) مقتل جنديين من لواء جولاني من الكتيبة 51، الرقيب نداف كوهين، 21 عامًا، والرقيب نحمان رافائيل بن عامي، 20 عامًا، نتيجة انهيار رافعة في قطاع غزة، كما أصيب ثمانية جنود آخرين، من بينهم مقاتل من جولاني، بجروح خطيرة. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 846.

ووقع الحادث القاتل قرابة منتصف الليل عندما انهارت الرافعة بسبب الرياح القوية بصورة مباشرة على خيمة كان بداخلها جنود من الجيش الإسرائيلي. ووقع الحادث داخل معسكر للجيش الإسرائيلي يقع بالقرب من حدود قطاع غزة، حيث تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بمهام روتينية حتى أثناء وقف إطلاق النار.

وفي أعقاب الحادث، باشر الجيش الإسرائيلي بتحقيق شامل في الحادث، خاصة فيما يتعلق بسلوك القوات في الميدان، التي كان من المفترض أن تستعد لظروف الطقس العاصف والرياح القوية من خلال ربط الرافعة أو إنزالها حتى يتحسن الطقس.

والرافعة التي انهارت هي من نوع "منصة سلة"، وهي أداة هندسية تستخدم بشكل روتيني لأداء العمل على ارتفاعات كبيرة. يستخدم الجيش الإسرائيلي هذه الأداة منذ أكثر من عام لوضع أجهزة المراقبة وهوائيات الاتصالات المرتفعة، باستخدام ذراع هيدروليكي قادر على الارتفاع إلى عشرات الأمتار، ويستخدم الجيش الإسرائيلي أنواعًا مختلفة من الرافعات لمجموعة متنوعة من الاحتياجات التشغيلية.