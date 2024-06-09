قائد فرقة غزة يستقيل من منصبه:"فشلت بمهمة حياتي للدفاع عن الغلاف"

أبلغ قائد فرقة غزة المقدم آفي روزنفيلد رؤساء السلطات في غلاف غزة جنوب إسرائيل باستقالته مساء اليوم (الأحد). وكتب "لقد فشلت في مهمة حياتي المتمثلة في حماية منطقة الغلاف"، وقال إنه أبلغ قادته بقراره.

واعترف في رسالته :"في صباح يوم "سيمحات توراة" اندلعت الحرب فجأة، دون سابق إنذار. لساعات عديدة لم نتمكن من حماية البلدات، وعشرات الآلاف من المواطنين، وآلاف المحتفلين في موقف السيارات راعيم والقوات في المواقع العسكرية ضد آلاف المخربين الذين اجتاحوا أراضينا في عشرات الطرق في هجوم شامل شنه جيش حماس الإرهابي".

منذ بداية الهجوم تحركنا في الفرقة، كل واحد في إطار دوره للقيام بكل شيء لإيقاف العدو وتدميره وإنقاذ الأرواح واستعادة السيطرة على المنطقة. أنا كلي تقدير للألوية والكتائب والصفوف الاحتياطية وكل من قاتل بشجاعة في أصعب الظروف ضد آلاف المخربين. إنني أتألم وأحمل معي كل يوم الثمن الباهظ الذي دفعه المواطنون وجنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وفقدان العديد من الأصدقاء".