محلل إسرائيلي :"نتنياهو موّل حماس لذلك يخشى لجنة تحقيق"

قال المحلل السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن خلال مشاركته في المناظرة اليومية التي تقدمها لورين وهبي، والتي تناولت قضية لجنة التحقيق التي تسعى إسرائيل إلى إقامتها للتحقيق بالهجوم الدموي في السابع من أكتوبر 2023، والذي نفذته حماس في بلدات غلاف غزة إن "نتنياهو موّل حماس، لذلك يخشى لجنة تحقيق".

وأضاف شتيرن :"أعتقد أن من سمح بتمويل حماس ، وأطلق عليه ممول حماس هو نتنياهو، وهو رئيس حكومة فاشل، سياسته أوصلتنا إلى هذا الوضع السيئ الذي وصلنا اليه، ودائما رئيس حكومة فاشل يهرب من لجان التحقيق، لأنه لا يريد أن يسمح توصيات ضده، وفي هذه الحالة فإن من يمول حماس يجب أن يسمع هذه الاستنتاجات ضده بشكل شخصي..حكومة إسرائيل بزعامته سمحت بتمويل حماس".

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