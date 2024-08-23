تقديرات الجيش الإسرائيلي: بالوضع الحالي – جولات تجنيد الاحتياط المكثفة ستتواصل من خمس إلى سبع سنوات

توقعات قاتمة: يقدر الجيش الإسرائيلي أن جولات تجنيد قوات الاحتياط المكثفة ستستمر خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، بسبب تعدد ساحات القتال والتحديات في حماية الحدود.

ومع ذلك، هناك مخاوف من انهاك القوات. هناك جنود احتياط يكملون سنة في الاحتياط، ويعودون لدورة ثالثة في غزة، والجيش الإسرائيلي يواجه تحديا كبيرا في الحفاظ على قوة الاحتياط. الجيش يفهم التحدي ويحاول بطرق مختلفة مساعدة الجنود على البقاء ثابتين وبحياة مستقرة - سواء من خلال المساعدات المالية للجنود أنفسهم والدعم العاطفي، وكذلك من خلال مساعدة أصحاب المصالح والعائلة والأزواج والزوجات.

أزمة القوى البشرية تجبر الجيش الإسرائيلي اللجوء إلى عدة أساليب: تجنيد اليهود الحريديم، رفع سن الإعفاء من التجنيد وإلغاء الإعفاءات.

وقال أوري كيدر، الرئيس التنفيذي لمنظمة "إسرائيل حرة" : "أولئك الذين يدركون أن السنوات المقبلة ستكون السنوات الأكثر صعوبة بالنسبة لنظام تجنيد الاحتياط الإسرائيلي منذ حرب يوم الغفران، لا يمكنهم تحمل عدم إصدار أوامر التجنيد لجميع المرشحين للتجنيد من اليهود الحريديم والعمل فوراً على تجنيدهم مثل بقية شباب إسرائيل. ليس لدينا وقت للتجنيد بالحب. حان وقت المساواة"