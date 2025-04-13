وزير الأمن: كلما أصرت حماس على رفضها، كلما تكثفت أنشطة الجيش الإسرائيلي

أكد وزير الأمن الإسرائيلي كاتس أنه "تم إخلاء مئات الآلاف من السكان بـ "محور موراج" بالفعل، وأصبحت عشرات بالمائة من أراضي غزة جزءًا من المناطق الأمنية الإسرائيلية".

وبحسب قوله، "الهدف الرئيسي هو ممارسة ضغط شديد على حماس للعودة إلى مسار إطلاق سراح الرهائن. وكلما أصرت حماس على رفضها، سيتكثف نشاط الجيش الإسرائيلي".