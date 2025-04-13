تغطية متواصلة : الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن تجاه إسرائيل، وجرت محاولة لاعتراضهما
بعد إطلاق قذيفة من غزة تجاه إسرائيل السبت، هاجم الجيش الإسرائيلي موقعين في غزة • وفد من حماس يزور القاهرة• ونشرت حماس أمس فيديو جديد للمختطف الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر •
اليوم 555 للحرب: لا تزال المحاولات للتوصل الى وقف إطلاق نار متواصلة، ووصل وفد من حماس الى القاهرة، في حين طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية سكان غزة بإخلاء منطقة النصيرات، وتم تنفيذ هجمات جوية.
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رئيس الأركان: "عودة جميع المختطفين هي مهمتنا النهائية". "نحن نعمل في غزة لتحريرهم."
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير قال إن "إعادة جميع المختطفين هي مهمتنا النهائية، وكل ما نفعله في غزة هو تحريرهم وهزيمة حماس".
وزير الأمن: كلما أصرت حماس على رفضها، كلما تكثفت أنشطة الجيش الإسرائيلي
أكد وزير الأمن الإسرائيلي كاتس أنه "تم إخلاء مئات الآلاف من السكان بـ "محور موراج" بالفعل، وأصبحت عشرات بالمائة من أراضي غزة جزءًا من المناطق الأمنية الإسرائيلية".
وبحسب قوله، "الهدف الرئيسي هو ممارسة ضغط شديد على حماس للعودة إلى مسار إطلاق سراح الرهائن. وكلما أصرت حماس على رفضها، سيتكثف نشاط الجيش الإسرائيلي".
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب رئيس فرقة القنص التابعة لحماس وسط قطاع غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش تمكن من قتل عبد الله نعيم هدهود موسى، نائب رئيس مجموعة القناصة التابعة لحركة حماس، في هجوم مستهدف على سيارته في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأضاف أنه "قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة والمراقبة الجوية ومعلومات استخباراتية إضافية".
منذ بداية الجولة الحالية في قطاع غزة، تم إطلاق نحو 20 صاروخا باليستيا من اليمن، نصفها تقريبا باءت بالفشل. في الأيام العشرة الماضية - 5-6 عمليات إطلاق فاشلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها في جميع أنحاء البلاد، تم إطلاق صاروخين على ما يبدو من اليمن. وتمت محاولة اعتراض، ويجري الآن فحص نتائجها. تم تفعيل التنبيهات حسب السياسة
انطلقت صفارات الإنذار في العديد من المناطق في وسط إسرائيل وفي مدينة القدس.
قوات الجيش الإسرائيلي تدمر نفقا تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر في شمال قطاع غزة
تمكن مقاتلو وحدة الهندسة "ياهلام" من العثور على مخزن أسلحة بالقرب من نفق يحتوي على مخبأ يضم حوالي 20 شحنة، وقاذفة مضادة للدبابات، وأسلحة إضافية كانت مخصصة لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية. خلال العملية، رصدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي عددا من المسلحين الذين زرعوا عبوة ناسفة بالقرب من القوات.
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بن سلطان آل نهيان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في مطار الباطنة في الإمارات العربية المتحدة.
تقارير فلسطينية: مقتل 3 في قصف على منطقة خان يونس
أفادت تقارير فلسطينية بمقتل ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي على منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
تركيا: أردوغان سيزور سوريا ويتم العمل على تنسيق الموعد
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخطط لزيارة سوريا وأن فرقا من البلدين تعمل على تنسيق الموعد. في هذه الأثناء، يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة له إلى البلاد. وكتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على حسابه على تويتر "نسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا".
الجيش الإسرائيلي: استهداف أهداف جديدة جنوب قطاع غزة واغتيال عشرات المسلحين
الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان أن "اللواء القتالي 188 يواصل عملياته البرية في أهداف جديدة جنوب قطاع غزة". وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن القوة تمكنت خلال العملية من القضاء على عشرات المسلحين، وتدمير فتحات أنفاق، ونقاط مراقبة، وبنية تحتية مسلحة، ومنشآت مفخخة"
الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان عن مهاجمة موقع قيادة لحماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، ويؤكد أن نشطاء حماس الذين تمت مهاجمتهم نفذوا اعتداءات ضد إسرائيل.
إيران: "مكان المحادثات مع الولايات المتحدة قد يتغير، وسلطنة عُمان ستبقى الوسيط"
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن مكان المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد يتغير، بعد أن تردد في وقت سابق أنه سيتم نقلها إلى أوروبا لأسباب لوجستية. وأضاف بقائي أن سلطنة عمان ستظل الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين البلدين.
تقارير فلسطينية: اغتيال قائد مركز شرطة خانيونس
أفاد فلسطينيون بأن محمد الدرباشي، قائد مركز شرطة غرب خانيونس، قتل في قصف جوي على منزله. ولم يتم تأكيد التقرير من مصادر رسمية.