لأول مرة: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون وانفجاره قرب ايلات بدون أن يتم اعتراضه

وكان المتحدث باسم الحوثيين أعلن بوقت سابق أن جماعته استهدفت ايلات بصواريخ مجنحة

i24NEWS
دقيقة 1
السفن في ميناء إيلات على البحر الأحمر في 03 يناير 2024
السفن في ميناء إيلات على البحر الأحمر في 03 يناير 2024Yehuda Ben Itach/Flash90

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن هدفا جويا سقط شمالي مدينة ايلات يوم الأحد ليلا :"وصل صاروخ كروز من اتجاه البحر الأحمر وسقط بمنطقة مفتوحة بالمنطقة". وأضاف البيان إن "الهدف كان بمتابعة قوات سلاح الجو الإسرائيلي. لم تكن إصابات ولم يتسبب بأضرار، الحدث قيد التحقيق". 

Video poster

ويشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل بها صاروخ كروز من اليمن الى الأراضي الإسرائيلية- بدون أن يتم اعتراضه.

وعلى صعيد متصل أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الثلاثاء أن الجماعة استهدفت "سفينة مادو الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة". مضيفا أنه تم استهداف منطقة ايلات في إسرائيل "بعدد من الصواريخ المجنحة".

يأتي هذا بعد إعلان الجيش الأمريكي بوقت سابق الثلاثاء عن تدمير سبعة صواريخ وثلاثة مسيرات وثلاثة حاويات لتخزين الأسلحة لدى الحوثيين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق