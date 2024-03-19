لأول مرة: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون وانفجاره قرب ايلات بدون أن يتم اعتراضه

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن هدفا جويا سقط شمالي مدينة ايلات يوم الأحد ليلا :"وصل صاروخ كروز من اتجاه البحر الأحمر وسقط بمنطقة مفتوحة بالمنطقة". وأضاف البيان إن "الهدف كان بمتابعة قوات سلاح الجو الإسرائيلي. لم تكن إصابات ولم يتسبب بأضرار، الحدث قيد التحقيق".

ويشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل بها صاروخ كروز من اليمن الى الأراضي الإسرائيلية- بدون أن يتم اعتراضه.

وعلى صعيد متصل أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الثلاثاء أن الجماعة استهدفت "سفينة مادو الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة". مضيفا أنه تم استهداف منطقة ايلات في إسرائيل "بعدد من الصواريخ المجنحة".

يأتي هذا بعد إعلان الجيش الأمريكي بوقت سابق الثلاثاء عن تدمير سبعة صواريخ وثلاثة مسيرات وثلاثة حاويات لتخزين الأسلحة لدى الحوثيين.