ترامب في تحذير لحماس: "لديكم 3-4 أيام للرد"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اليوم (الثلاثاء) إنذارًا نهائيًا لحماس، حيث أمام التنظيم ثلاثة إلى أربعة أيام فقط للرد على مقترح وقف إطلاق النار وتسوية دائمة الذي تم إعداده مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. قال ترامب للصحفيين عند مغادرته البيت الأبيض: "ليس هناك مجال كبير للتفاوض مع حماس بشأن الاتفاق".

نحن نريد إطلاق سراح المخطوفين وسلوكًا جيدًا من جانبهم. إذا لم يوافقوا – سأسمح لإسرائيل بأن تفعل ما يجب عليها فعله. بإمكانهم فعل ذلك بسهولة كبيرة.

أشار ترامب إلى أنه منذ بداية الحرب "تم إغتيال حوالي 25 ألف عنصر من حماس، بما في ذلك قادتهم – أكثر من مرة واحدة". وبحسب قوله: "لقد دفعوا ثمناً باهظاً، ونأمل أن يختار قادة حماس حياة هادئة، لكن ربما هذا لن يحدث". وأضاف الرئيس: "إذا تم هذا الاتفاق، فسيكون من أعظم الأمور التي حدثت على الإطلاق – السلام في الشرق الأوسط".

خلفية تصريحاته هي الخطة التي عُرضت هذا الأسبوع في البيت الأبيض: مبادرة أمريكية-إسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة. المبادرة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين خلال 72 ساعة، تجريد القطاع من السلاح، إنشاء آلية دولية لإعادة إعمار غزة وتنسيق أمني وثيق بين إسرائيل ودول عربية معتدلة. في المقابل، تلتزم إسرائيل بوقف الحرب وسحب قواتها البرية تدريجياً من القطاع.

في غضون ذلك، قال مصدر مقرب من حماس لوكالة رويترز إن الخطة "منحازة بالكامل لصالح إسرائيل" وتفرض "شروطًا مستحيلة هدفها القضاء على الحركة". ومع ذلك، قال مصدر آخر مطلع على المحادثات إن ممثلي حماس "سيدرسون الاقتراح بحسن نية وسيقدمون ردهم قريبًا".

مصدر فلسطيني آخر أضاف: "ما اقترحه ترامب هو تبنٍ كامل لجميع الشروط الإسرائيلية، التي لا تمنح الشعب الفلسطيني أو سكان غزة أي حقوق مشروعة".