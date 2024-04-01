تقرير: إدارة بايدن تدرس بيع إسرائيل 50 مقاتلة جديدة من طراز اف-15

تدرس إدارة بايدن بيع إسرائيل ما يصل إلى 50 مقاتلة جديدة من طراز إف-15، إلى جانب 30 صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى، اضافة الى معدات تحول القنابل "الغبية" لقنابل ذكية موجهة،جاء هذا وفقا لما نقلة موقع" بوليتكو الأمريكي الذي ذكر أن الإدارة الأمريكية أبلغت بصورة غير رسمية اللجان المختصة في الكونغرس حول نيتها هذه.

عملية البيع ، وفقا للتقرير، لا زالت تنتظر موافقة الإدارة الإمريكية- ومن المتوقع أن تمر سنوات عديدة قبل وصول الأسلحة الى إسرائيل، لكن وفقًا لموقع بوليتيكو، فإن التحديث الذي تم نقله إلى لجان الكونجرس يشير إلى أن الإدارة الأمريكية مستعدة للمضي قدمًا في عملية البيع.

ويأتي التقرير الأمريكي وسط دعوات للحد من عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وانتقادات من الناخبين وأعضاء الحزب الديمقراطي، الذين يعارضون الدعم الشامل الذي يقدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل منذ اندلاع الحرب. وفي الوقت نفسه، عقبت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تعلق على المبيعات المستقبلية المحتملة.