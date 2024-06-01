مسؤول أمريكي كبير عن خطاب بايدن: "الاقتراح المقدم قريب جدًا من ما طلبته حماس"

بعد خطاب الرئيس جو بايدن في وقت سابق من مساء الجمعة، والذي استعرض فيه اقتراحا من ثلاث خطوات لإنهاء الحرب في غزة، رد مسؤول كبير في البيت الأبيض على تصريحات بايدن قائلا: "إن الاقتراح المطروح قريب جدا مما طلبته حماس أن الأمر الآن متروك لحماس".

وأضاف المصدر أيضًا أن "هناك خريطة طريق جاهزة. وقد أوضح الرئيس أن أمن إسرائيل فوق كل شيء . وقبلت إسرائيل هذا الاقتراح ونقل إلى حماس أمس. قُتل عدد كبير جدًا من الأبرياء في الحرب. الرئيس الأمريكي دعا القيادة الإسرائيلية إلى الوقوف من وراء هذه الصفقة. مع هذه الصفقة، وما يمكن التوصل اليه حول صفقة عن الحدود الشمالية، وجعل إسرائيل أكثر اندماجا في المنطقة".

وأضاف "المرحلة الثانية من الصفقة هي إطلاق سراح جميع الرهائن والمختطفين المتبقين. ويجب الاتفاق على التفاصيل في المرحلة الثانية، لكنها ستتم على مدار ستة أسابيع. وتحدث الرئيس بعمق عن أهمية هذه الصفقة. لدينا نية لضمان عدم وجود حماس في السلطة وأن تقوم السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات. اليوم التالي من الحرب هو عملية مهمة للغاية".

وردا على مسألة رفض حماس الاقتراح من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار أولا، قال المسؤول إن "هذا الاتفاق يوقف الحرب ويكاد يكون مطابقا لاقتراح حماس نفسه. ومن المحادثات مع المسؤولين في قطر، يوجد اعتراف للجميع بأن ما يعرض على الطاولة يوفر الرد لعائلات المختطفين والمساعدة للفلسطينيين، وهو قريب جدًا مما اقترحته حماس. ونحن على يقين من أن هذه الصفقة هي طريق لأمن إسرائيل على المدى الطويل والإفراج عن جميع المختطفين والرهائن".

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في غضون ذلك، أصدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بيانا دعا فيه حماس إلى قبول العرض: "بينما قدمت إسرائيل تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق، فإن حماس تثير الصعوبات مرارا وتكرارا وتواصل مهاجمة مواطنين إسرائيليين. إن المنطقة تتمتع بإمكانية وقف إطلاق النار، وعودة المختطفين، وتقديم الكثير من المساعدات الإنسانية، ولكن الأمر متروك لحماس للقول نعم، كما كان الحال في الأشهر الماضية وحماس مستمرة في رفض فرصة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وهي وحدها ستتحمل المسؤولية".

كما دعا شومر إلى عودة المختطفين: "من بين الرهائن المحتجزين منذ أكثر من 200 يوم مفجع، هناك أيضًا مواطنون أمريكيون وسكان في نيويورك. يجب أن نعيدهم إلى ديارهم الآن، ليس هناك وقت نضيعه".