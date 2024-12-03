الكشف عن الوثيقة التفصيلية للجنة التي ستتولى إدارة قطاع غزة "في اليوم التالي" بعد الحرب

نشرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، صباح اليوم (الثلاثاء)، نسخة من وثيقة الاتفاق بين حماس وفتح حول إدارة قطاع غزة بعد يوم من الحرب.وتتضمن الوثيقة المكونة من صفحتين مبادئ "لجنة الدعم المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، ولا تزال بحاجة إلى موافقة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

وتعرف اللجنة بحسب التقرير بأنها "إدارة قطاع غزة، وصلاحيتها هي الحكومة الفلسطينية، وهي مسؤولة عن كافة المجالات (الصحة والاقتصاد والتعليم والزراعة الخدمية والمرافق الأساسية)، بما في ذلك أعمال الإغاثة والخدمات الأساسية، ومعالجة آثار الحرب والتأهيل الشامل".

وتحدد الوثيقة، التي تضم سبعة بنود، صلاحيات اللجنة من الناحية القانونية ومن منظور الرقابة على القوانين والمعايير في الأراضي الفلسطينية. إلى جانب ذلك، أمر بإنشاء هيئة دعم ومساعدة وطنية من السلطات المحلية بالقطاع، بما يضمن قيام اللجنة بالمهام المنوطة بها دون عوائق ومع مراعاة الأوضاع القائمة. وذلك بالتعاون مع المسؤولين والجهات الرقابية.

وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن اللجنة ستتألف من عشرة إلى خمسة عشر عضواً، بينهم شخصيات "معروفة بالأمانة والخبرة والشفافية". وهؤلاء خبراء من عدة مجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والاقتصاد، إلى جانب موظفي السلطة المحلية وإعادة التأهيل.

وإلى جانب ذلك، ذكرت الوثيقة ستة عوامل ستكون اللجنة مسؤولة عنها. ويتضمن القسم الأول "الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة ضمن حدود عام 1967". وقسمان آخران يتضمنان قضايا التواصل بين الحكومة الفلسطينية واللجنة في غزة ومراقبة النظام السياسي الفلسطيني في السلطة الفلسطينية وغزة والقدس لمنع فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وذكر لاحقاً أن "تشكيل اللجنة سيأخذ في الاعتبار اختيار مسؤولين وطنيين فلسطينيين مستقلين ومؤهلين ومهنيين للقيام بمهامها". وفي بنود إضافية، هناك جانب آخر من دور اللجنة وهو إدارة السلطات المحلية، مع استمرار العمل حتى إزالة الأسباب التي أدت إلى إنشائها، أو حتى إجراء الانتخابات العامة أو التوصل إلى صيغة أخرى متفق عليها وطنيا. ويتم ذلك أيضاً بالاتفاق الوطني وبقرار من رئيس السلطة.