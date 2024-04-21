التغطية مستمرة | مخاوف من اشتعال الضفة الغربية بعد عملية نور شمس وإعلان تنظيم فتح التصعيد مع إسرائيل
أعلنت منظمة فتح في الضفة الغربية إضرابا عاما اليوم يشمل كافة المدن وانضمت نقابة المعلمين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية بدورها لتعلن إضرابا يشمل جهاز التعليم وسط مخاوف من الانزلاق نحو مزيد من التوتر
أعلنت منظمة فتح في الضفة الغربية إضرابا عاما اليوم يشمل كافة المدن وانضمت نقابة المعلمين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية بدورها لتعلن عن إلغاء التعليم في كافة أنحاء السلطة الفلسطينية.
أسفرت عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة عن مقتل نحو عشرة فلسطينيين بينهم رئيس كتيبة طولكرم المكن أبو شجاع وسط تراجع الوضع الأمني عامة في الضفة الغربية في ظل الحرب في غزة.
وفي غزة تتواصل العمليات القتالية المستهدفة وسط مزيد من التعثر في المفاوضات والكابينت المصغر يجتمع اليوم للنقاش في ظل تصاعد حدة المظاهرات المطالبة باسترداد المخطوفين في صفقة الآن.
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الضفة الغربية: اعتقال 6 من مستوطنة يتسهار بشبهة إضرام النيران في قرى فلسطينية
اعتقلت الشرطة ستة مشتبهين في مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية، بشبهة تورطهم في أعمال إضرام النار بمنازل فلسطينية تحديدا في قرية المغير خلال عملية البحث عن الصبي بنيامين أحيمئير (14 عاما)، الذي تعرض للخطف والقتل قبل نحو أسبوعين بجوار بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في 3 مناطق مختلفة في لبنان
أغارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خلال الليل على عدد من الأهداف في لبنان. واستهدفت إحدى الغارات مبنى عسكريا يحتمي فيه عنصر تابع لحزب الله في طير حرفا. كما تم استهداف نقطة مراقبة في منطقة العديسة ومبنيين عسكريين لتنظيم حزب الله في منطقة الخيام.
غالانت يشيد بإقرار الولايات المتحدة حزمة المساعدات: "دعمها لإسرائيل لا يتزعزع"
ثمن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إقرار حزمة المساعدات بدفع من الرئيس الأمريكي جو بايدن وقال إنه "بينما تواجه إسرائيل تهديدات على سبع جبهات، بما في ذلك إيران، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها. شكرا لك، رئيس مجلس النواب الأمريكي النائب مايك جونسون وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز".
الضفة الغربية: إطلاق نار قرب كريات أربع المجاورة للخليل وتحييد المنفذين
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