أعلنت منظمة فتح في الضفة الغربية إضرابا عاما اليوم يشمل كافة المدن وانضمت نقابة المعلمين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية بدورها لتعلن عن إلغاء التعليم في كافة أنحاء السلطة الفلسطينية.

أسفرت عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة عن مقتل نحو عشرة فلسطينيين بينهم رئيس كتيبة طولكرم المكن أبو شجاع وسط تراجع الوضع الأمني عامة في الضفة الغربية في ظل الحرب في غزة.

وفي غزة تتواصل العمليات القتالية المستهدفة وسط مزيد من التعثر في المفاوضات والكابينت المصغر يجتمع اليوم للنقاش في ظل تصاعد حدة المظاهرات المطالبة باسترداد المخطوفين في صفقة الآن.

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