تصاعد التوترات بين نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية حول إدارة الحرب

في ظل استمرار العمليات العسكرية في حرب السيوف الحديدية، تتصاعد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستراتيجيات المتبعة لإنهاء الصراع. وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يجدون أنفسهم في خلاف متزايد حول خمس قضايا استراتيجية حاسمة تشمل إنهاء الحرب في الجنوب والشمال، وفقًا لمصادر أمنية رفيعة المستوى.

الخلافات القائمة بين القيادة العسكرية والسياسية تعكس تحديات عميقة في تحديد مسار الحرب والخطوات المقبلة. الجيش الإسرائيلي يرى أن التردد في اتخاذ القرارات من قِبل نتنياهو قد منعهم من تنفيذ إجراءات قد تسهم في تحقيق أهداف الحرب بفعالية أكبر.

قضايا الخلاف الرئيسية تشمل:

1. التعامل مع المختطفين: يطالب الجيش بقرار واضح حول ما إذا كانت الحرب ستتوقف مؤقتًا للسماح بصفقة تبادل رهائن شاملة. يعتقد الجيش أن لديه القدرة على هزيمة حماس في رفح وفي قطاع غزة بشكل عام، سواء استمرت الحرب أو تم تأجيلها.

2. إدارة ما بعد الحرب: هناك قلق بشأن عدم وجود خطة واضحة لإدارة الأراضي التي تم تطهيرها من حماس. الجيش يقترح إما تشكيل حكومة مدنية مدعومة عربيًا أو إدارة عسكرية مؤقتة.

3. مستقبل غزة: الخلاف يمتد إلى كيفية التعامل مع غزة بعد الحرب، حيث يناقش الجيش إمكانية دعم حكومة محلية من أعضاء فتح بدعم من السلطة الفلسطينية ودول عربية مثل الإمارات ومصر والأردن.

4.الوضع في الشمال:يشعر الجيش بأن التركيز يجب أن ينصب على إنهاء الصراع في الشمال بطريقة تمنع حزب الله من تشكيل تهديد مستقبلي. ويتطلب الأمر قرارات سريعة لتجنب التقسيم الطويل للقوات بين جبهتين.

5. تمويل الدفاع والتحضير للمواجهة مع إيران: الجيش يحتاج إلى وضوح بشأن ميزانية الدفاع لضمان استعداده للتحديات المستقبلية، بما في ذلك أي مواجهة محتملة مع إيران.

الصدع الحالي يذكر بـ "تمرد الجنرالات" الذي حدث عشية حرب الأيام الستة في عام 1967، حين طالب الجنرالات بأمر بشن حرب ضد الدول العربية، مما أسفر عن ضغوط شديدة على رئيس الوزراء آنذاك ليفي أشكول.

في الوقت الراهن، يستمر النقاش الحاد في الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التقدم. العالم يراقب عن كثب كيف ستحل هذه القضايا المعقدة، مع العلم أن القرارات المتخذة ستحدد مسار الأحداث في المنطقة لسنوات قادمة.