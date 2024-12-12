تقرير: حماس وافقت على وجود الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا أثناء وقف إطلاق النار

اتصالات للتوصل إلى اتفاق: ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" صباح اليوم (الخميس) نقلا عن وسطاء عرب أن حركة حماس تخلت عن اثنين من المطالب الرئيسية لإسرائيل فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبحسب التقرير، فإن تنازل حماس يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إطلاق سراح عدد من الرهائن خلال أيام رغم الانهيار المتكرر للمفاوضات السابقة.

وللمرة الأولى، ألمحت حماس إلى أنها ستوافق على صفقة تسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة بشكل مؤقت حتى عندما يتوقف القتال. وفي الوقت نفسه، سلمت حماس أيضاً قائمة الرهائن، بما في ذلك المواطنين الأميركيين، الذين ستطلق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي لم تفعله منذ وقف إطلاق النار الأول في الصراع في العام الماضي.

وتسعى الخطة الجديدة، التي اقترحتها القاهرة ودعمتها الولايات المتحدة، إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن وقف إطلاق النار اللبناني الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي صمد على الرغم من تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بارتكاب انتهاكات.

وكجزء من الاقتراح الأخير، تدرس إسرائيل وحماس فترة وقف إطلاق نار مدتها 60 يومًا، سيتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 30 رهينة محتجزين في غزة، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، وفقًا للوسطاء. وأضافوا أنه في المقابل ستطلق إسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين وتسمح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واكتسبت المفاوضات زخما هذا الأسبوع، عندما زار وفد إسرائيلي القاهرة يوم الثلاثاء، بعد أيام فقط من زيارة مسؤولين كبار من حماس إلى العاصمة المصرية. وذكر الوسطاء أيضًا أنه من المتوقع أن يسافر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى إسرائيل ومصر وقطر هذا الأسبوع للترويج للصفقة.

وبحسب الوسطاء، تقبل حماس حقيقة بقاء القوات الإسرائيلية بشكل مؤقت في محور فيلادلفيا، على طول حدود غزة مع مصر، وممر نيتسريم الذي يقسم القطاع. كما وافقت المنظمة المسلحة على عدم العمل أو التواجد على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وغزة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت حماس لأول مرة إلى الوسطاء في القاهرة قائمة بأسماء الرهائن الذين يضمون مواطنين أمريكيين ونساء ومسنين وأسرى يعانون من مشاكل طبية، حسبما قال وسطاء عرب. كما أعدت المنظمة قائمة بأسماء المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين طالبت المنظمة بالإفراج عنهم في إطار الصفقة.

وقال الوسطاء إنه قد يتم إطلاق سراح الرهائن بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق، وسيتم منح وقت إضافي لحماس لتحديد أسماء الرهائن المتبقين وأماكن وجودهم وصحتهم.