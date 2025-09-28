اليوم 723 من الحرب: أصدرت حماس بيانًا رسميًا صباح اليوم (الأحد) يفيد بأن الحركة لم تتلقَّ أي مقترحات جديدة من الوسطاء، وأن المفاوضات مُعلَّقة منذ الهجوم الإسرائيلي على قطر. والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال خلية لحماس في مدينة غزة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مبنى كانت تتواجد فيه قوة من لواء جولاني، دون وقوع إصابات. وأفادت التقارير بمقتل 24 فلسطينيًا منذ صباح اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

نتنياهو: نعمل على خطة ليست نهائية حتى الآن بشأن غزة ونأمل أن نتوافق عليها باستخدام مسيرة: هجوم إسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة مشاورات محمومة في فندق نتنياهو في نيويورك، ومن المتوقع أن يلتقي قريبا بالمبعوث الأميركي ويتكوف تقرير عربي: الهجوم الإسرائيلي على قرية الجرمق في لبنان الضفة الغربية: إصابة إسرائيلي في عملية دهس قرب قلقيلية ومقتل المنفذ الجيش الإسرائيلي: هاجم سلاح الجو مبنى متعدد الطوابق تستخدمه حماس في منطقة مدينة غزة، وقال إن المبنى ضم بنية تحتية لحماس. تقرير من لبنان: طائرة مسيرة ألقت قنابل صوتية في الناقورة جنوب البلاد تقارير إعلامية فلسطينية: قصف متواصل على المباني السكنية في مدينة غزة حماس في بيان رسمي: لم نتلقَّ أي مقترحات جديدة من الوسطاء، والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال في الدوحة. سننظر بإيجابية ومسؤولية إلى أي مقترح نتلقاه من الوسطاء، مع الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية الجيش الإسرائيلي: خلال عمليةٍ للواء غولاني، التابع للفرقة 36، في مدينة غزة، رصدت القوات خمسة مسلحين أطلقوا صاروخًا مضادًا للدبابات على المبنى الذي كانوا فيه. لم تقع إصابات. بتوجيهٍ من القوات، قامت طائرةٌ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي باغتيال الخلية بنيرانٍ مُحكمة وسريعة. تقرير: مقتل 24 فلسطينياً منذ صباح اليوم نتيجة عمليات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة