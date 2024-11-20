رشقة عنيفة تخللت الخطاب|| نعيم قاسم يتوعد:"الرد على هجمات بيروت يجب أن يكون في قلب تل أبيب"

أشار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خلال كلمة له اليمو إلى هجمات بيروت التي تم فيها اغتيال المسؤول الإعلامي محمد عفيف، من بين أمور أخرى، وقال في كلمة له “لن نترك العاصمة تحت هجمات العدو الإسرائيلي. عندما تتعرض بيروت لهجوم من العدو، فإن الرد يجب أن يكون مركز تل أبيب". وبحسب قوله، "على العدو أن يفهم أن الأمور لن تبقى هكذا عندما يهاجم بيروت".

وتطرق قاسم في نفس الكلمة الى الاتصالات للتوصل الى اتفاق وقف إطلاق نار وقال :"حصلنا على وثيقة المفاوضات، قمنا بفحص الوثيقة وقمنا بنقل ملاحظاتنا حولها"، وبرأيه :"إسرائيل تتوقع أن تحصل من خلال الاتفاق ما لم تحصل عليه في الميدان، في وقت انتظار المفاوضات".

وأضاف :"وافقنا في الماضي على اقتراح بايدن- ماكرون على أساس إنهاء الحرب، لكنهم قتلوا نصر الله. لقد مررنا بأزمة حقيقية بعد اغتياله، لكن بعد مرور عشرة أيام نجحنا بالتعافي وعلاج جروحنا".

ويشار الى أن رشقة صاروخية عنيفة أطلقها حزب الله خلال خطاب نعيم قاسم، ووفقا للجيش الإسرائيلي تم رصد 25 قذيفة، وأدت الرشقة الى أضرار مباشرة لمبنى في نهاريا، وسقوط شظايا قرب روضة أطفال، واصابة خمسة بالهلع.