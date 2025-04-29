على خلفية التقارير عن المساعي للتوصل الى وقف إطلاق نار في غزة وصفقة تبادل، شددت مديرة مكتب الشرق الأوسط في واشنطن أنه "بدون ضغوطات ترامب لا يمكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة، ونحن أمام أسبوعين حاسمين قبل زيارته للسعودية". لمتابعة المداخلة كاملة في الفيديو.

وقالت القدسي خلال مداخلة في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إن "الوسطاء قطر ومصر يدركون جيدا تخوفات إسرائيل من إعادة حماس تسليحها وضم مقاتلين جدد ونفوذ أيدولوجيتها في قطاع غزة،هناك مناورات وشكوك تمارس على الوسطاء من قبل الأطراف"، ولفتت إلى وجود "نوع من الإحباط لدى إدارة ترامب ورغبة بالإسراع للتوصل الى اتفاق قبل وصول ترامب الى السعودية... أمامنا أسبوعين حاسمين للتوصل الى اتفاق مؤقت للإفراج عن الرهائن مع بعض الضمانات التي تطلبها حماس والوسطاء، إذا لم يضغط الرئيس ترامب فلا مجال للتوصل إلى اتفاق".

رابط الحلقة كاملة: