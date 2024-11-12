هكذا تتصرف إسرائيل في محاولة للإلتزام بشروط الإنذار الأمريكي بخصوص القطاع

من المتوقع أن تنتهي المهلة التي حددتها إدارة بايدن لإسرائيل في غضون أربعة أيام، والتي بموجبها إذا لم يتم إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة، فسيتم فرض حظر على الأسلحة عليها. الجواب على السؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على تلبية شروط الإنذار الأمريكي معقد للغاية، لأنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تطالب بدخول 350 شاحنة مساعدات يوميا، إلا أنه حاليا تدخل القطاع ما بين 150 إلى 200 شاحنة. وسيرتفع المعدل ببضعة عشرات مع فتح معبر كيسوفيم لإدخال البضائع، لكن حتى هذا لن يكون كافيا.

إلى جانب ذلك، يعملون في إسرائيل على زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، من مساعدة ودعم المنظمات الدولية والوصول إلى محاور مرور إضافية. وفي الوقت نفسه، هناك إجراءات لتجهيز القطاع لفصل الشتاء من حيث المواد الغذائية والأدوية الصحية وتوفير المعدات المناسبة لفصل الشتاء.

جانب آخر من المحاولات الإسرائيلية للإشارة إلى الأميركيين بأن هناك محاولة للتخفيف من حدة الأوضاع في قطاع غزة، هو زيادة المساحة الإنسانية مرة أخرى، وزيادة عمليات الإخلاء والمساعدات الطبية داخل القطاع. وكما ذكرنا، يأمل الجيش الإسرائيلي أنه عندما يأتي موعد التاريخ النهائي للتهديد بحظر الأسلحة، ستتمكن إسرائيل من عرض هذه الجهود وتقود إلى ألغاءه.