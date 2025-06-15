مقتل ستة إسرائيليين و7 بعداد المفقودين في الضربة الصاروخية الايرانية المباشرة في مدينة بات يام

قُتل ستة أشخاص في الهجوم الصاروخي الإيراني على بات يام وسط إسرائيل ليلة أمس (الأحد). أُعلن عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، وصبي في العاشرة من عمره، وفتاة في الثامنة من عمرها. فيما أُنتشلت جثامين امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا وصبي في الثامنة عشرة من العمر لاحقًا. ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين. كما أُصيب 124 شخصًا، منهم أربعة في حالة خطيرة، وتسعة في حالة متوسطة، و111 في حالة طفيفة. وقال قائد منطقة أيالون، دانيال حداد، في موقع الحادث: "هناك دمار كبير هنا. ستستمر عمليات الإنقاذ 72 ساعة على الأقل".

حانا، التي تعيش في المبنى الذي تم تدميره، تحدثت مع i24NEWS: "لا يوجد ملجأ في المبنى، لذا ذهبت إلى مساحة آمنة عند أختي. عندما ظننت أن ذلك انتهى، فجأة كان هناك الانفجار الأقوى الذي سمعته في حياتي. المنزل، الحي، كل شيء تم تدميره... نحن جميعا في حالة من الذعر ". أضاف ابنها ماؤور: "كان الدمار كبيراً جداً، كل شيء دمر. نجونا بمعجزة، من الأفضل دائما أن تكون في مناطق آمنة وأن تحافظوا على أنفسكم في كل لحظة".

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قال قائد شرطة منطقة أيالون، المقدم دانيال حداد: "هناك حاليًا سبعة أشخاص مفقودين. نركز حاليًا على تحديد أماكنهم. يجب أن تدركوا أن هذه شوارع بأكملها مبانٍ قديمة هدمت، لذلك قمنا بفحص كل مبنى على حدة، وكل شقة على حدة، للتأكد من عدم وجود أي محاصرين". وأضاف أن عملية الإنقاذ معقدة: "هناك الكثير من الدمار هنا، ويجب إزالة الأنقاض والتحقق من وجود أشخاص تحت الأنقاض. إنها مسألة أيام".

أصيب 42 شخصًا آخر في حادثة سقوط في رحوفوت، منهم اثنان في حالة خطيرة، و13 في حالة متوسطة، و27 في حالة طفيفة. وبلغ إجمالي الإصابات في الحادثتين 170 إصابة.

عالج مستشفى شيبا 37 جريحًا، أحدهم في حالة متوسطة والبقية في حالة طفيفة. عالج وولفسون 65 جريحًا، خمسة منهم في حالة خطيرة، وسبعة في حالة متوسطة، والبقية في حالة طفيفة. استقبل شامير أساف هاروفيه 28 جريحًا، أحدهم في حالة خطيرة، وآخر في حالة متوسطة، و20 في حالة طفيفة، وستة مصابين باضطرابات هلع، وأفادت أسوتا أشدود عن خمسة جرحى آخرين، إحداهم في حالة خطيرة والأربعة في حالة متوسطة.

كما وقعت كارثة كبرى في طمرة، حيث قُتلت أربع نساء بصاروخ إيراني: منار القاسم أبو الهيجاء الخطيب، وابنتاها حلا وشدا، وقريبة أخرى.