مسؤول عن العلاقات مع بقية الفصائل: إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في حماس عز الدين كساب

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، الجمعة، أنه تمت اغتيال عز الدين كساب، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والذي كان يشغل منصب رئيس ملف العلاقات الوطنية في الحركة. وذكر البيان أن كساب قتل بعد استهداف استخباراتي دقيق وهجوم لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في خان يونس.

وفي الواقع، كان كساب يشكل مركز قوة مهماً، وكان بحكم منصبه مسؤولاً عن علاقات التنظيم الاستراتيجية والعسكرية مع الفصائل الأخرى في القطاع، له سلطة اتخاذ القرارات العسكرية. ووفقا لبيان الجيش فإن كساب أصدر أوامر لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وكان كساب من آخر الأعضاء البارزين في المكتب السياسي لحركة حماس الذين بقوا على قيد الحياة في أراضي قطاع غزة، كما قتل الى جانب كساب مساعده الشخصي أيمن عايش.