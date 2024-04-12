دوت صفارات الإنذار قبل قليل في شمال البلاد (ليلة الجمعة) وتم رصد نحو 40 صاروخا تجتاز الأراضي اللبنانية جنوبا وتم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

"حزب الله يقول إنه استهدف في الجليل الأعلى المدفعية الإسرائيلية" دون وقوع إصابات وفق المعلومات المتوفرة، على ما أفاد مراسل I24NEWS بليغ صلادين الذي أشار إلى أن هذه الرشقة جاءت ردا على القصف في عيتا الشعب والطيبة قضاء مرجعيون ما أسفر عن قتل بعض عناصر الحزب لافتا إلى أن الرد يأتي بعد هدوء من جانب حزب الله دام 48 ساعة.

ويضيف مراسلنا أن القبة الحديدية قامت بإسقاط معظم هذه الصواريخ وبعضها سقط في أماكن مفتوحة. ووفقا للتقديرات فإن رد الحزب يأتي منفصلا عن التهديد الإيراني بالرد على مقتل قائد فيلق القدس في غارة على السفارة في دمشق وهو تهديد بقي غامضا لكن وشيكا على ما قالت مصادر في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين لتنظيم حزب الله، انطلقتا من الحدود اللبنانية. وتم تفعيل التحذير من إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ في رمات نفتالي خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية.

كما رصدت عدة إطلاقات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة راموت نفتالي، دون وقوع إصابات.

(AP Photo/Mohammad Zaatari)

وردت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، بإطلاق النار لإزالة تهديدات في عدة مناطق في جنوب لبنان، وفق بيان الجيش.

يشار إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ أمس الخميس سلسلة غارات جوية على بلدة الضهيرة وقصف بالمدفعية بلدة طير حرفا في جنوب لبنان تأتي بعد يوم من قصف مواقع في محيط بلدات جنوبية لبنانية، مما يشير إلى تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.