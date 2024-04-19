مسؤول إسرائيلي: الهجوم على إيران يهدف إلى استعراض قدرات إسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ، إن إسرائيل هاجمت الأراضي الإيرانية، ردا على الهجوم الإيراني الذي نفذته نهاية الأسبوع الماضي بأكثر من 350 صاروخا وطائرة مسيرة. وبحسب المسؤول، فإن الهدف من الهجوم هو "إرسال إشارة إلى إيران بأن إسرائيل لديها القدرة على الهجوم داخل البلاد".

وقال مصدر استخباراتي لشبكة CNN، إنه وفقاً للتقديرات الأولية، فإن إيران لن ترد على الهجوم على أراضيها. لكن أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل في حالة تأهب قصوى، ترقبا من هجوم إيراني جديد بعد ذلك الذي نفذته مساء السبت الماضي أكثر من 350 طائرة مسيرة وصاروخا، والتي اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية جميعها تقريبا.

وبعد هجوم الجمعة في إيران، تم فرض العديد من القيود على الطيران في البلاد، قبل رفعها بعد ساعات قليلة، بمجرد انتهاء الحدث. لكن فلاي دبي ألغت رحلاتها يوم الجمعة إلى طهران.

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كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم تلحق أي أضرار بالمواقع النووية في إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على البلاد. وأضافت الوكالة: "نحن نراقب الوضع عن كثب ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ونكرر أن استهداف المنشآت النووية أثناء النزاعات العسكرية محظور".

وفي نفس السياق، أعادت السفارة الأمريكية في إسرائيل فرض قيود على حركة موظفيها بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي في إيران، بعد فرض قيود مماثلة قبل الهجوم الإيراني. فيما أصدرت أستراليا تحذيرا مماثلا، وحثت مواطنيها على “إعادة النظر” في السفر إلى إسرائيل وأولئك الموجودين هناك إذا أرادوا البقاء.