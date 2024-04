مسؤول إسرائيلي: الهجوم على إيران يهدف إلى استعراض قدرات إسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ، إن إسرائيل هاجمت الأراضي الإيرانية، ردا على الهجوم الإيراني الذي نفذته نهاية الأسبوع الماضي بأكثر من 350 صاروخا وطائرة مسيرة. وبحسب المسؤول، فإن الهدف من الهجوم هو "إرسال إشارة إلى إيران بأن إسرائيل لديها القدرة على الهجوم داخل البلاد".

وقال مصدر استخباراتي لشبكة CNN، إنه وفقاً للتقديرات الأولية، فإن إيران لن ترد على الهجوم على أراضيها. لكن أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل في حالة تأهب قصوى، ترقبا من هجوم إيراني جديد بعد ذلك الذي نفذته مساء السبت الماضي أكثر من 350 طائرة مسيرة وصاروخا، والتي اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية جميعها تقريبا.

وبعد هجوم الجمعة في إيران، تم فرض العديد من القيود على الطيران في البلاد، قبل رفعها بعد ساعات قليلة، بمجرد انتهاء الحدث. لكن فلاي دبي ألغت رحلاتها يوم الجمعة إلى طهران.

https://twitter.com/i/web/status/1781194378460983299