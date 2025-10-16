إسرائيل تعلن استعادة جثامين عنبار هايمان ومحمد الأطرش من غزة

الجثمانان اللذان أُعيدا الليلة إلى إسرائيل هما عنبار هايمان والرقيب أول محمد الأطرش. هذا ما أفاد به صباح اليوم (الخميس) ديوان رئيس الحكومة، الذي أشار إلى أن "ممثلي الجيش الإسرائيلي أبلغوا عائلات المخطوفين بأن أحبائهم أُعيدوا إلى إسرائيل وتم استكمال عملية التعرف عليهم". وأضاف ديوان رئيس الحكومة: "حماس مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادتهم في إطار تنفيذ الاتفاق، لن نتنازل عن ذلك ولن ندخر أي جهد حتى نعيد جميع المخطوفين والجثامين، حتى آخر واحد منهم".

تصوير- وسام كبها

أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد استكمال عملية التعرف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، قام ممثلو الجيش بإبلاغ عائلات المختطفين عنبار هيمان والرقيب أول محمد الأطرش بأن أبنائهم أعيدوا للدفن."

وفقًا للمعلومات والاستخبارات المتوفرة لدينا، فقد قُتلت عنبر هايمان على يد منظمة حماس في 7 أكتوبر 2023، وتم اختطاف جثمانها إلى قطاع غزة. عانبار، كانت تبلغ من العمر 27 عامًا عند وفاتها، خُطفت من مهرجان نوفا، وفي تاريخ 15 ديسمبر\كانون ثاني 2023 تم إعلان وفاتها. تركت وراءها والدين وأخًا.

وجاء في بيان مقر المخطوفين: "عنبر هيمن (27 عامًا) من حيفا، شابة موهوبة، مليئة بالحب والاحتواء وعطائها لا نهائي. أقاربها يروون أنها كانت متدفقة بالإبداع ومليئة بفرحة الحياة. درست عنبر في تخصص السينما في المدرسة الثانوية، ومع مرور السنوات أصبحت فنانة جرافيتي محترمة ذات أسلوب فريد. كانت معروفة في عالم الفن بألقاب Pink وRaven، وعُرضت لوحاتها في معارض بدول مختلفة. بعد اختطافها تحول الشعار "Free Pink" إلى نداء لإطلاق سراحها، وكُتب على الجدران والأعلام وقطع الملابس في أنحاء إسرائيل والعالم. تعرّفت عانبار على شريكها نوعام ألون خلال دراسة الاتصال البصري في المركز الأكاديمي فيتسو حيفا، وكان من المفترض أن يبدآ معًا السنة الرابعة من دراستهما. حضرت عانبار إلى حفلة نوفا كـ"مساعدة" – داعمة للراقصين الذين لا يشعرون بأنفسهم جيدًا، ومنها اختُطفت. في 16.12 أُبلغت عائلتها بمقتل عنبر في 07.10. وتركت عنبر وراءها والدين وأخًا واحدًا".

وفقًا للمعلومات والاستخبارات المتوفرة لدينا، الرقيب محمد الأطرش، من عشيرة الأطرش، خدم كقصاص أثر في الفرقة الشمالية في قطاع غزة، قتل في معركة صباح السابع من أكتوبر، وجثمانه اختطفت من قبل تنظيم حماس. محمد كان يبلغ من العمر 39 عامًا عند مقتله، وفي تاريخ 24 يونيو 2024 تم تحديد وفاته. ترك وراءه والدين، إخوة، زوجتين و13 طفلًا.

من المتوقع أن تُقام جنازة الرقيب أول الأطرش اليوم الساعة 13:00 في قرية سعوة البدوية.