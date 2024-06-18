مسؤول إسرائيلي يؤكد استمرار العمليات العسكرية في غزة بعد اجتياح رفح

أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل لن توقف حملتها العسكرية في غزة بعد الانتهاء من اجتياح رفح. وأكد المسؤول أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواصلة العمليات العسكرية المكثفة وأن إسرائيل ستبقى في القطاع.

وأوضح المسؤول أن وقف الحرب في هذه المرحلة سيعني تحديد مصير المخطوفين، مشيرًا إلى أن وقف الحرب بالكامل وسحب القوات الإسرائيلية إلى خارج غزة سيكون ممكنًا فقط في إطار مفاوضات تضمن تطبيق الاتفاقيات بشكل كامل. وأضاف: "لقد شاهدنا في الصفقة الأخيرة وعلى مدار العقد الماضي أن حماس لا تلتزم بالاتفاقيات، ولذلك نحتاج إلى ضمانات واضحة".

وأشار المسؤول إلى أن المقترح الإسرائيلي للصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، لن يخضع لأي مفاوضات إضافية. وأكد: "لا توجد أي جهة يمكنها تعديل هذا المقترح الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي. ورد حماس على المقترح كان بمثابة رفض قاطع".

واختتم المسؤول بالقول: "بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح، سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة بقوة كبيرة لمواصلة العمليات العسكرية المكثفة. لدينا خطط جاهزة ستكشف لاحقًا".