مواطنون في غرب طهران يهتفون "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي القاتل" و"الموت للجمهورية الإسلامية" عشية الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية التي انطلقت عام 1979، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

https://x.com/i/web/status/1888655809074122797