تغطية متواصلة|| تقرير: وفد عسكري إسرائيلي يزور القاهرة ويناقش الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين
إدانات عربية واسعة لتصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن دولة فلسطينية في السعودية• الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نيتسريم • نتنياهو عن "حل الدولتين": لن يحدث بعد 7.10
اليوم الـ492 للحرب: انسحب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم من محور نيتسريم، في المقابل اتسعت الحملة الإسرائيلية في الضفة الغربية وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في مخيم نور شمس في الضفة الغربية. من جانبه صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ان "حل الدولتين لربما طرح كإمكانية في إسرائيل ، لكن بعد 7 أكتوبر، ولا أحد سيتبناه". كما اثار تصريح نتنياهو عن دولة فلسطينية في السعودية، ردودا منددة.
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مواطنون في غرب طهران يهتفون "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي القاتل" و"الموت للجمهورية الإسلامية" عشية الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية التي انطلقت عام 1979، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
https://x.com/i/web/status/1888655809074122797
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دولة الإمارات "تُدين وتستنكر بشدة التصريحات الإسرائيلية المستهجنة والمستفزة تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة"
تقرير: وفد عسكري إسرائيلي يزور القاهرة ويناقش الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين
ذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن وفداً عسكرياً إسرائيلياً زار القاهرة وناقش الترتيبات الأمنية على الحدود. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقرير أن مباحثات الوفد تطرقت إلى البنود التي تحتاج إلى تعديل في اتفاقية كامب ديفيد، وأن الوفد الإسرائيلي أثار أسئلة بشأن التجمعات العسكرية المصرية في المنطقة (ج). بالإضافة إلى ذلك، رد المسؤولون المصريون بأن أي انتهاك للاتفاقية سيقابل بانتهاك مماثل.
أفادت صحيفة "رأي اليوم" أن وفد حركة حماس ، سلم إلى إيران نسخة من تقرير التحقيق في اغتيال إسماعيل هنية، الذي كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
كاتس عن إطلاق النار على مشتبه بهم في غزة: "كل من يقترب من المنطقة العازلة - دمه سيكون مهدورا"
أشار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار على المشتبه بهم في شمال قطاع غزة في وقت سابق اليوم، قائلاً إن "أي شخص يدخل المنطقة العازلة، يكون دمه مهدورا. لا تسامح مطلقًا مع أي شخص يهدد قوات الجيش الإسرائيلي أو منطقة السياج والبلدات". وأضاف الوزير أن "قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت بشكل مناسب اليوم في تحديد التهديد والتعامل معه، وسيكون هذا هو الحال في المستقبل أيضًا. الجيش الإسرائيلي مستعد لأي احتمال وسيرد بقوة على أي تهديد".
العاهل الأردني التقى اليوم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
ذكرت قناة "المملكة" الأردنية أن العاهل الأردني سيلتقي بعد غد الثلاثاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب ذلك، من المنتظر أن يلتقي الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.
ويلتقي الملك في بوسطن بممثلي الشركات ومؤسسات التعليم العالي الأميركية، وحاكم ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، الاثنين، وقد تم تأجيل هذه اللقاءات من ديسمبر الماضي، بسبب الظروف الجوية التي كانت سائدة حينها ومنعت إجرءها.
ذكرت صحيفة "الأخبار" التابعة لحزب الله أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" ، دخلوا الأراضي اللبنانية في منطقة الجوسية واستقروا في أحد المنازل في المنطقة، فيما أخلى الجيش اللبناني أحد مراكزه في المنطقة المذكورة. وبحسب تقرير آخر لصحيفة "الأخبار"، فإن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات باتجاه المنطقة الحدودية مع سوريا.
الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نيتساريم
بعد تحرر الثلاثة بأجساد هزيلة: مظاهرة حاشدة في تل أبيب للمضي قدما بصفقة المختطفين
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البدوي، يعرب صباح اليوم، عن إدانته الشديدة للتصريحات الإسرائيلية ضد السعودية.
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن ارتفاع وتيرة الهجمات المتبادلة بين "هيئة تحرير الشام" (سوريين) ومسلحي عشائر البقاع (في لبنان)، وتشير إلى أن نطاق الاشتباكات يتسع.
https://x.com/i/web/status/1888602809106362817
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كما سارعت وزارتا خارجية الكويت والعراق إلى إدانة التصريحات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية في السعودية
مصر تستضيف القمة العربية الطارئة في 27 فبراير لبحث التطورات الفلسطينية "الخطيرة" - بيان
https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/pfbid02cCRib3WsX6d8W3m9BKzirMS3hyZaoNMczS2YtqfKyAdqGKktxykVoyqFi5Rxewncl
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المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع عن الانسحاب من محور نيتساريم: "الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الصهيوني من محور نيتساريم - يمثل استكمالا لفشل أهداف الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وهو يدحض كذبة نتنياهو ووهمه بتحقيق النصر الكامل. ما لم يحققه الاحتلال خلال 15 شهرا من الجوع والإبادة والتدمير الممنهج والتهجير لشعبنا، لن يحققه ترامب مع العقارات والوساطة والصفقات"
تقارير في لبنان: الجيش الإسرائيلي يحرق عدداً من المنازل في كفر كلا جنوب البلاد
الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نيتساريم. حماس: "مشهد الانسحاب الإسرائيلي المهين من محور نيتساريم هو رسالة هزيمة نتنياهو وفشله في تحقيق أهدافه أو البقاء على أراضي غزة"
وزارة الخارجية السعودية: "نؤكد معارضتنا المطلقة لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونشكر الدول الشقيقة التي أعلنت معارضتها لهذه التصريحات. فالغرض من تلك التصريحات هو صرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين". كما أوضحوا أن "السلام الدائم لن يتحقق دون مبدأ العيش المشترك وحل الدولتين".