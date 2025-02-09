اليوم الـ492 للحرب: انسحب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم من محور نيتسريم، في المقابل اتسعت الحملة الإسرائيلية في الضفة الغربية وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في مخيم نور شمس في الضفة الغربية. من جانبه صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ان "حل الدولتين لربما طرح كإمكانية في إسرائيل ، لكن بعد 7 أكتوبر، ولا أحد سيتبناه". كما اثار تصريح نتنياهو عن دولة فلسطينية في السعودية، ردودا منددة.

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