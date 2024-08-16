تقرير: حزب الله لن يشن هجوماً على إسرائيل خلال المحادثات في قطر

وبحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قال مصدر مقرب من التنظيم للصحيفة الأمريكية إن "التنظيم لا يريد إعطاء حجة لتعطيل المحادثات أو التوصل إلى اتفاق محتمل"

i24NEWS
i24NEWS
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زعيم حزب الله حسن نصر الله -ارشيف
زعيم حزب الله حسن نصر الله -ارشيفAP Photo/Bilal Hussein

قال مصدر مقرب من حزب الله لصحيفة "واشنطن بوست" الليلة (الجمعة) :" "يمكننا القول إن حزب الله لن يقوم بعمل انتقامي خلال المحادثات في قطر لأن المنظمة لا تريد أن تتحمل مسؤولية تعطيل المحادثات أو الصفقة المحتملة"وأضاف أن "الرد يمكن أن ينتظر، فهو ليس مستعجلا ولا يوجد له سقف زمني".

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مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تنطلق في الدوحة وإدارة بايدن تعتبر هذه المحادثات بالمحاولة الأخيرة

ومن المتوقع أن تستأنف هذا الصباح المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن، الذي وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه "خطوة أخيرة" لإنهاء الصراع. وفي الوقت نفسه، انضم رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، ومبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المسؤولين الإسرائيليين، وممثلي الوسطاء من مصر وقطر، لإجراء محادثات جديدة في الدوحة تهدف إلى إنهاء الصراع. وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى وطنهم.

في هذه السياق، نشر الليلة الماضية المعلق العسكري لقناة i24NEWS ويديعوت أحرونوت وYNET، يوسي يهوشوع، خلال النشرة العبرية الليلة الماضية أن مستوى الحراسة والأمن لكبار أعضاء الوفد الإسرائيلي في القمة المنعقدة في الدوحة - هو من الأعلى في قمة من هذا النوع، وذلك خوفاً من الانتقام الإيراني، بالنسبة لهم، قد يكون الانتقام العين بالعين، أو عملية مشتركة مع حزب الله الذي فقد رئيس أركانه. الموساد، المسؤول عن الحادث مع الشاباك، في أقصى حراسة والتي لم يسبق أن وضعت من قبل، وهذا واضح جدًا.

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