تقرير: حزب الله لن يشن هجوماً على إسرائيل خلال المحادثات في قطر

قال مصدر مقرب من حزب الله لصحيفة "واشنطن بوست" الليلة (الجمعة) :" "يمكننا القول إن حزب الله لن يقوم بعمل انتقامي خلال المحادثات في قطر لأن المنظمة لا تريد أن تتحمل مسؤولية تعطيل المحادثات أو الصفقة المحتملة"وأضاف أن "الرد يمكن أن ينتظر، فهو ليس مستعجلا ولا يوجد له سقف زمني".

ومن المتوقع أن تستأنف هذا الصباح المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن، الذي وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه "خطوة أخيرة" لإنهاء الصراع. وفي الوقت نفسه، انضم رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، ومبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المسؤولين الإسرائيليين، وممثلي الوسطاء من مصر وقطر، لإجراء محادثات جديدة في الدوحة تهدف إلى إنهاء الصراع. وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى وطنهم.

في هذه السياق، نشر الليلة الماضية المعلق العسكري لقناة i24NEWS ويديعوت أحرونوت وYNET، يوسي يهوشوع، خلال النشرة العبرية الليلة الماضية أن مستوى الحراسة والأمن لكبار أعضاء الوفد الإسرائيلي في القمة المنعقدة في الدوحة - هو من الأعلى في قمة من هذا النوع، وذلك خوفاً من الانتقام الإيراني، بالنسبة لهم، قد يكون الانتقام العين بالعين، أو عملية مشتركة مع حزب الله الذي فقد رئيس أركانه. الموساد، المسؤول عن الحادث مع الشاباك، في أقصى حراسة والتي لم يسبق أن وضعت من قبل، وهذا واضح جدًا.