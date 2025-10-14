حماس تعدم العشرات من سكان غزة بتهمة "الخيانة"

بعد ساعات من الإفراج عن آخر المختطفين الإسرائيليين بموجب الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، أقدم مسلحون من حماس على إعدام أكثر من 30 فلسطينياً متهمين بالخيانة والتعاون مع إسرائيل، فيما وصفته مصادر أمنية وشهود بأنه محاولة لاستعادة السيطرة على قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وفقًا لتقارير وفيديوهات متعددة، قُتل ما لا يقل عن 33 شخصًا بإطلاق النار في عدة أحياء بعد اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل أو الانتماء إلى ميلشيات مسلحة مناهضة لحماس.

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلين ملثمين يجبرون رجالاً على الركوع قبل أن يعدموهم من مسافة قريبة، بينما احتشدت جموع تردد "الله أكبر". ولم تتمكن رويترز ووسائل إعلام أخرى من التحقق بشكل مستقل من صحة اللقطات أو موقعها.

https://x.com/i/web/status/1977819559202824411 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

تأتي موجة الإعدامات في وقت تعيد فيه حركة حماس، التي أضعفتها أشهر من الضربات العسكرية الإسرائيلية، نشر أعضاء كتائب القسام بحذر في شوارع غزة.

حدثت الإعدامات بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء توجهه من إسرائيل إلى شرم الشيخ لإجراء محادثات وقف إطلاق النار، بأنه فوض حركة حماس "لإدارة الأمن الداخلي في غزة كما تراه مناسباً" بموجب الاتفاق الحالي.