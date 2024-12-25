الجيش الإسرائيلي يصادر 85 ألف قطعة سلاح لحزب الله || المعطيات الكاملة

خلال شهرين، صودرت الكثير من المعدات، بما في ذلك: أسلحة وقاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف آر بي جي ومتفجرات وقذائف وصواريخ مضادة للطائرات وأجهزة مراقبة ومركبات عسكرية وغيرها.

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الجيش الإسرائيلي: أكثر من 85 الف قطعة سلاح تم الإستيلاء عليها في العملية العسكرية البرية ضد حزب الله

في بداية تشرين الأول/أكتوبر، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملية برية محددة الأهداف لتدمير البنية العسكرية لحزب الله في لبنان. وكجزء من ذلك، قامت بمناورة برية في أكثر من 30 قرية، وقال البيان إنه تم خلال ذلك تحديد وتدمير مجموعة متنوعة من البنى التحتية العسكرية واغتيال عناصر حزب الله، وخلال ذلك تم العثور على العديد من الأسلحة ومصادرتها، ووفقا للبيان فإن هذه الأسلحة كانت مجهزة لخطة "احتلال الجليل"

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الجيش الإسرائيلي يستعرض عشرات آلاف قطع الأسلحة التي صادرها من حزب الله

ويقدر الجيش الإسرائيلي إن كفاءة التنظيم منخفضة من ناحية الدفاعات البرية، وتم تدمير 70 بالمئة من الأسلحة الاستراتيجية و75% من مواقع قذائف إطلاق الصواريخ قصيرة المدى، وهذا يجعل قدرات حزب الله منخفضة جدا لاستهداف إسرائيل.

في الوقت نفسه، قتل نحو 3800 مسلح من حزب الله منذ بداية الحرب، حيث: اغتيل 2762 عنصر منذ بداية المناورة البرية في لبنان، و44 قتلوا منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار. واغتيل زعيم التنظيم نصر الله و13 عضواً من كبار هيئة أركان حزب الله.

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الجيش الإسرائيلي يستعرض عشرات آلاف قطع الأسلحة التي صادرها من حزب الله

وتحدثت معطيات الجيش الإسرائيلي عن ضربة قاضية لوحدة النخبة في حزب الله -قوة الرضوان حيث اغتيل 700 من نشطائها.

تشير البيانات إلى ضربة قاتلة لوحدة النخبة في حزب الله، قوة الرادون، حيث تم إحباط 700 من عناصرها، وتدمير أكثر من 1500 بنية تحتية هجومية، وتدمير 150 مستودعًا عسكريًا وأكثر من 0160 مقرًا عسكريًا.

IDF Spokesperson
معرض الأسلحة المصادرة من حزب الله في جنوب لبنانIDF Spokesperson

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