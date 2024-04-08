مقتل ثلاثة بينهم قيادي من قوة الرضوان بغارة جنوب لبنان

قتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي ميداني في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة إسرائيلية في قرية السلطانية جنوب لبنان، وفقا لما أفاد مصدران أمنيان لوكالة رويترز.

ونعى حزب الله في بيان مقتل أحد عناصره وهو عبد الأمير حسن حلاوي والملقب بـ’علي الرضا’ من مواليد عام 1976 من بلدة كفر كلا جنوب لبنان.

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق بأن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت خلال الساعات الأخيرة بنية تحتيه عملياتية لحزب الله في كفر كيلا ومنصة إطلاق صواريخ في منطقة يارون جنوب لبنان.

وذكر البيان :"في أعقاب التحذيرات والصافرات التي تم تشغيلها في منطقة صفد، مقاتلو الدفاعات الجوية اعترضوا بنجاح قذيفة واحدة وصلت إسرائيل من لبنان، كما أنه رصدت عدة قذائف أطلقت من لبنان تجاه منطقة هار دوف. ولم تسفر عن أية إصابات، ورد الجيش الإسرائيلي على مصدر إطلاق النار".

وعلى صعيد متصل أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة في بيان مشترك عن مناورة عسكرية صباح اليوم في منطقة الساحل الشمالي والجليل والغربي وفي إطارها سيشعر السكان بحركة نشطة تشمل أليات ملاحة، وأدوات طيران وجهات أمنية. وأفيد :"أجريت المناورات في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي للقتال في الساحات المختلفة، لا توجد مخاوف من حدث أمني".