احتجاجات وتشويشات بشوارع رئيسية في أنحاء إسرائيل للمطالبة بعودة المختطفين

أقامت عائلات المخطوفين الإسرائيليين اليوم (الثلاثاء) يوم نضال وطني تحت شعار "إسرائيل تقف من أجل المخطوفين". طوال اليوم تُقام فعاليات احتجاج وتضامن في جميع أنحاء إسرائيل، وهدفها وضع قضية المخطوفين في مركز جدول الأعمال العام.

بدأ هذا الصباح بنشر أعلام ضخمة مقابل السفارة الأمريكية في تل أبيب وبعمليات احتجاج في مفترقات مركزية في أنحاء إسرائيل. في الساعة 10:00 سيقام عرض "أمهات وعربات أطفال" في تل أبيب، وفي ساعات الظهيرة تقام مواكب ضخمة في أنحاء البلاد.

عائلات المخطوفين أدلوا بتصريح للإعلام في ساحة المخطوفين مع بدء يوم الاحتجاج. عيناف ستونغوار، والدة متان المخطوف في غزة، قالت: "شعبنا يقاتل من أجل إخوتنا وإخوتنا الذين بقوا في الأسر. نتنياهو يخاف من الضغط الشعبي. لقد حاولوا تحريف قضية الإهمال، وسربوا وثائق سرية مع الإضرار بأمن الدولة، وهاجموا ناجين من الأسر وعائلات المخطوفين – كل ذلك في محاولة لإسكاتنا".

يهودا كوهين، والد الجندي نمرود المحتجز في غزة، قال إن "إسرائيل تقف ضد نتنياهو وحكومته. التوثيقات ومقاطع الفيديو التي نشرناها تظهر مستوى الإهمال من قبل الجيش وحكومة إسرائيل".

إيتسيك هورن، والد إيتان هورن وناجي الأسر يئير هورن: "نحن في خضم عملية إفشال إضافية ومتعمدة لاتفاق لإعادة المختطفين. فقدان طريق سيتذكره التاريخ بالعار للأبد. حكومة تترك مواطنيها بلا اكتراث وتدمر الأساس القيمي لقدسية الحياة والتضامن المتبادل. التقدم في خطة احتلال غزة بينما هناك اتفاق موضوع على الطاولة لتوقيع رئيس الحكومة، هو طعنة في قلب العائلات والأمة بأسرها. انضموا اليوم أيضًا لنضالنا، لأن الشعب وحده هو من سيعيدهم إلى بيوتهم".

تقام في ساحة المخطوفين في تل أبيب تمنذ ساعات بعد الظهر فعاليات مختلفة بمشاركة الجمهور: معرض رسومات للناجين من الأسر، نشاط "ندخل ورقة إلى الكابينت" ونوبات احتجاج.

مع اقتراب المساء، ستنطلق مسيرة ضخمة من محطة قطار سفيدور مركز الساعة 19:00 في طريقها إلى ساحة المخطوفين، حيث ستقام في الساعة 20:00 الفعالية المركزية لليوم - تجمع جماهيري بمشاركة عائلات المخطوفين وجمهور واسع من المؤيدين.