بعد انقطاع الاتصال معه: إسرائيل تفحص إمكانية وفاة السنوار

في إسرائيل يفحصون إمكانية أن يكون زعيم حماس يحيى السنوار ليس على قيد الحياة، هذه الامكانية طرحت في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، من قبل بعض الخبراء المختصين بالساحة الفلسطينية، رغم أنه لا يوجد لها دعم أو أدلة في أرض الواقع.

هذه الامكانية طرحت بعد أن اختفى السنوار، ولا توجد معلومات محددة عن وضعه، ما أثار الشكوك بالفترة الأخيرة بأنه خلال الفترة الأخيرة، منقطع الاتصال، وهو ما أثار عدد من الفرضيات لدى أجهزة الأمن. لذلك فإنه في إسرائيل يفحصون إن كان السنوار منقطع عن الاتصال أو قتل.

في حين أن الشاباك الإسرائيلي يرفض هذه الامكانية ويعتقد أن السنوار على قيد الحياة.