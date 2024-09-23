بعد انقطاع الاتصال معه: إسرائيل تفحص إمكانية وفاة السنوار

بعد انقطاع الاتصال معه منذ فترة طويلة تفحص الاستخبارات العسكرية "أمان" إمكانية أن لا يكون السنوار على قيد الحياة

i24NEWS
i24NEWS
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يحيى السنوار
يحيى السنوار AP Photo/Adel Hana

في إسرائيل يفحصون إمكانية أن يكون زعيم حماس يحيى السنوار ليس على قيد الحياة، هذه الامكانية طرحت في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، من قبل بعض الخبراء المختصين بالساحة الفلسطينية، رغم أنه لا يوجد لها دعم أو أدلة في أرض الواقع.

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هذه الامكانية طرحت بعد أن اختفى السنوار، ولا توجد معلومات محددة عن وضعه، ما أثار الشكوك بالفترة الأخيرة بأنه خلال الفترة الأخيرة، منقطع الاتصال، وهو ما أثار عدد من الفرضيات لدى أجهزة الأمن. لذلك فإنه في إسرائيل يفحصون إن كان السنوار منقطع عن الاتصال أو قتل.

في حين أن الشاباك الإسرائيلي يرفض هذه الامكانية ويعتقد أن السنوار على قيد الحياة.

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