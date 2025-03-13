تقرير: إقالة المبعوث الأمريكي لشؤون المختطفين آدم بوهلر من منصبه

اليوم الـ524 للحرب: وقالت حركة حماس اليوم (الخميس): "استؤنفت اليوم محادثات التفاوض مع الوسطاء في الدوحة". وفي الوقت نفسه، يتهم تقرير جديد للأمم المتحدة: "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة واستخدمت العنف الجنسي". وأشار مندوب إيران في الأمم المتحدة إلى النقاش الذي دار حول البرنامج النووي: "التدخل غير مبرر. تعتبر إيران من بين الدول الأكثر سيطرة وشفافية في العالم".

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