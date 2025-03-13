تغطية متواصلة|| تقرير: إقالة المبعوث الأمريكي لشؤون المختطفين آدم بوهلر من منصبه
اعتقال أحد سكان الطيبة للاشتباه بمبايعته داعش /وعلق الممثل الإيراني في الأمم المتحدة على النقاش حول البرنامج النووي: "التدخل غير المبرر. إيران هي من بين أكثر الدول مراقبة وشفافية في العالم".
اليوم الـ524 للحرب: وقالت حركة حماس اليوم (الخميس): "استؤنفت اليوم محادثات التفاوض مع الوسطاء في الدوحة". وفي الوقت نفسه، يتهم تقرير جديد للأمم المتحدة: "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة واستخدمت العنف الجنسي". وأشار مندوب إيران في الأمم المتحدة إلى النقاش الذي دار حول البرنامج النووي: "التدخل غير مبرر. تعتبر إيران من بين الدول الأكثر سيطرة وشفافية في العالم".
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إقالة مبعوث ترامب للمختطفين من منصبه
تم إقالة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضية المختطفين، آدم بوهلر، من منصبه في التعامل مع المختطفين الإسرائيليين، بحسب ما أفادت تقارير من مسؤولين كبار في واشنطن وصلوا إلى إسرائيل. الأمر حالياً يتعلق فقط بتقارير في قنوات سرية ولم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن في واشنطن، وهذا في ظل إدارة يمكنها أيضاً أن تغير قرارها في اللحظة الأخيرة، وأحياناً بعدها.
تقرير: إقالة المبعوث الأمريكي لشؤون المختطفين آدم بوهلر من منصبه
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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يعلق على التقرير: "وثيقة أخرى حقيرة ومشوهة، دعاية معززة للإرهاب"
أشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى تقرير الأمم المتحدة الجديد الذي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة والاعتداء الجنسي على الفلسطينيين كإستراتيجية، وقال إنه "وثيقة حقيرة ومشوهة أخرى من مؤسس الأمم المتحدة، والتي لا تزال تستخدم لسان حال دعاية للمنظمات الإرهابية"، ووفقا له، "لا يستحق هذا التقرير حتى الورق الذي طبع عليه. وكل من دعم هذا المنشور الكاذب فهو متواطئ في تبييض جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ودوس الحقيقة".
مصر ترحب بتحفظ ترامب: "يجب منع تفاقم الوضع في غزة"
وأعربت الخارجية المصرية عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس، بأنه "لن يتم طرد أي فلسطيني من قطاع غزة"، وأعلنت أن "موقف الرئيس يعكس فهما لأهمية تجنب تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأنه يجب إيجاد حلول للقضية الفلسطينية"، كما أفادت أن "مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام، بما في ذلك في الشرق الأوسط، يمكن أن تمثل حلا عمليا يمكن البناء عليه والعمل معًا لتحقيقه."
الجيش اللبناني: إسرائيل سلمت جنديا كان محتجزا على أراضيها
الجيش اللبناني يعلن أن إسرائيل سلمت جنديا لبنانيا محتجزا على أراضيها إليه عبر الصليب الأحمر. وفي وقت سابق أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله أنه من المنتظر أن تفرج إسرائيل اليوم عن الجندي اللبناني زياد شبلي "الذي لم يطلق سراحه مع الأسرى الآخرين بسبب إصابته".
🔴 مصدر أمني سوري: غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق.