فرض عقوبات إسرائيلية على حملة حزب الله للمتضررين من عملية "أجهزة البيجر"

فرض وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الاثنين)، عقوبات مالية على حملة التبرعات التي قام بها حزب الله لضحايا "عملية البيجر" في سبتمبر/أيلول الماضي. وذكر البيان: "سوف نقطع كل محاولاتهم لإعادة التأهيل، وستعمل يد إسرائيل الطويلة بكل الطرق لضمان سلامة مواطنينا".

وجاء القرار بعد توصية من سلطة "الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب (متال) وفي إطار الحملة الاقتصادية التي تقودها المؤسسة الأمنية ضد حزب الله. وأتاحت الحملة، التي أجريت على منصات تجنيد التمويل الجماعي المختلفة، بإمكانية التبرع عن طريق بطاقات الائتمان البطاقات والتحويلات المصرفية وPayPal، والتي تم في إطارها التبرع لحزب الله حتى الآن بعشرات آلاف الدولارات، وذكر البيان ان هذا التمويل استخدم فعلياً لتعزيز عناصر التنظيم واستعادة قدراته العملياتية.

وذكر البيان الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي أن :"فرض العقوبات يشكل خطوة مهمة أخرى في الحرب الاقتصادية ضد حزب الله وغيره من المنظمات المسلحة، بهدف ثني الجمهور عن المشاركة في تمويل عملياتها. إن مثل هذه التصرفات تضر بمصادر تمويل المنظمة، والتي توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التمويل الجماعي".