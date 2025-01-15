أسوة بفرنسا: إيطاليا تعلن أنها لن تعتقل نتنياهو

قالت مصادر مطلعة اليوم (الأربعاء)، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الامن السابق يوآف غلانت سيحصلان على حصانة في إيطاليا من مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأجرى وزير الخارجية غدعون ساعر زيارة دبلوماسية إلى إيطاليا، شملت اجتماعا مع وزير الخارجية أنطونيو تاجاني ووزير العدل كارلو نورديو. وأعلنوا صراحة أن الحكومة الإيطالية تلقت استشارة قانونية تسمح بحصانة الزعماء أثناء زيارتهم للبلاد. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن هذا الموقف من الحصانة يستند إلى اتفاقية فيينا.

وبذلك تنضم إيطاليا إلى فرنسا التي أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها لن تحترم قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن اعتقالهما. وأعلنت هولندا أنه "قد تكون هناك حالات" يقوم فيها نتنياهو بزيارة هولندا دون أن يتم اعتقاله.