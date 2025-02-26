توزيع كتيبات وإصلاح الأنفاق: هكذا يعيد حماس تجديد صفوفه

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الأربعاء) تفاصيل جديدة حول إعادة بناء حركة حماس في قطاع غزة لصفوفها. أفيد أن حماس بدأت بإعادة تنظيم صفوفها العسكرية في قطاع غزة، وتقوم بسلسلة من الاستعدادات لاحتمال استئناف القتال مع إسرائيل. هذا، فيما يحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاقات لتمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي نهاية الأسبوع.

ووفقا لمصادر عربية، قام الجناح العسكري لحركة حماس بتعيين قادة جدد وبدأ في تحديد مواقع استراتيجية لإدخال المقاتلين في حالة العودة إلى الحرب. بالإضافة إلى ذلك، بدأ التنظيم بإصلاح شبكة الأنفاق تحت الأرض وقام بتوزيع كتيبات على المقاتلين الجدد ترشدهم إلى كيفية تنفيذ عمليات حرب العصابات ضد الجيش الإسرائيلي.

وكان عز الدين الحداد، قائد حماس في شمال قطاع غزة، التقى مع نوابه مطلع الشهر الجاري وشرح لهم خطورة الهجوم الإسرائيلي المتجدد. وبحسب المصادر، حذر حداد رجاله من أن إسرائيل قد تتحرك لاستعادة السيطرة على الممر الاستراتيجي الذي يقسم القطاع.

ومن بين التغييرات التي يتم إجراؤها، تعمل حماس أيضًا على الاستفادة من وسائل الحرب الحالية، حيث يقوم المسلحون بإعادة زرع الأجهزة المتفجرة التي لم تنفجر وإعداد الأجهزة المتفجرة المرتجلة. كما تشرف حماس على النشاط التجسسي في المنطقة وتعرف كيف تتعقب كل محاولات التسلل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، أفيد أن الخلافات الداخلية في حماس آخذة في التزايد. وتدرس قيادة التنظيم، ومقرها الدوحة، خطواتها التالية. وهكذا، قال مسؤولون كبار إن هناك خلافاً بين القيادة حول طريقة التصرف والعمل.

وكانت القضية الرئيسية التي كانت في قلب المناقشات هي ما إذا كانت حماس قادرة على التخلي عن حكمها العلني في قطاع غزة لصالح إعادة تأسيس حماس، في حين يريد بعض القادة الحفاظ على قوة عسكرية منظمة والاستعداد للعودة للقتال ضد إسرائيل عند الضرورة. وتفاقمت الخلافات الداخلية لدرجة أن قيادة حماس تدرس إمكانية الانفصال عن بعض القيادات في غزة، التي كانت مسؤولة عن القرار بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.