بعد فحوصات معقدة: الجيش الإسرائيلي يعلن أن ’المفقودة الأخيرة’ بيلها يانون قتلت في السابع من أكتوبر

أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة بيلها يانون، من نتيف هعسرا في غلاف غزة، أنها لم تعد على قيد الحياة، وهي آخر شخص تم تحديد هويته على أنه مفقود منذ 7 أكتوبر. وأشار الجيش أنه تمكن من التعرف عليها بعد العثور على رفات في منطقة منزلها وبعد فحص النتائج إثر إجراء فحص معقد توصلوا الى هذه النتيجة.

وكما أفيد، منذ اندلاع الحرب، أجرى الجيش الإسرائيلي، وفرقة الأركان على وجه الخصوص، ومقر المختطفين في الاستخبارات العسكرية، تحقيقاً موسعاً، عملت فيه فرق مختلفة، في مجالات متنوعة، من أجل معرفة ما حل بمصير يانون.

وفي النهاية، قررت لجنة خبراء من وزارة الصحة، بمشاركة ممثلين عن فريق التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي، وممثلين عن المعهد الوطني للطب الشرعي، وشرطة إسرائيل وبالتعاون مع حاخام لتسيون الأول يتسحاق يوسف، بالإقرار استنادا الى مجموعة من النتائج بالإقرار بأنها قتلت في السابع من أكتوبر.

ووفقا لموقع "في طريقهم الأخير" لضحايا الحرب كتب أن "يانون أحبت صنع الماندلا وشاركت في إعادة تدوير المنتجات، قتلت صباح السابع من أكتوبر مع زوجه يعكوفي ’كان لدى الجد والجدة أصدقاء من كافة قطاعات المجتمع’ وتروي حفيدتهم ماي افنون ’حضر الى العزاء أشخاص متنوعين متدينين الى جانب الكثير من البدو، دائما تعاملوا مع الأشخاص بناء على شخصيتهم ويعاملونهم وفقا لأفعالهم وليس وفقا لقشرتهم الخارجية، لقد كانوا هم أنفسهم التعايش بحد ذاته".