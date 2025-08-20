ماكرون يهاجم العملية الإسرائيلية في غزة ويحذر :"ستؤدي إلى كارثة للشعبين وإلى حرب دائمة"
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في النخبة جنوب خانيونس • تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي شن هجوما صباح اليوم في جباليا • تحديثات اليوم الـ684 للحرب
اليوم 684 من الحرب: طالبت عائلات المخطوفين الإسرائيليين اليوم (الأربعاء) بعقد اجتماع عاجل مع وزير الأمن وقائد الجيش الإسرائيلي لعرض خططهم لضمان عدم تسبب "عملية عربات جدعون 2" في مقتل المزيد من المخطوفين. وفي إطار الاستعدادات للمرحلة التالية من العملية، صدر صباح اليوم ما يقارب 60 ألف أمر احتياط. وسيتلقى 20 ألف جندي احتياط ممن تم تجنيدهم إشعارًا بتمديد الأمر الحالي.
هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الحملة الإسرائيلية على غزة، محذرًا من أنها "ستؤدي إلى كارثة للشعبين وإلى حرب دائمة". وفي تغريدة مطولة، فصّل شروط باريس لإنهاء الحرب: وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح المختطفين، ومساعدات إنسانية واسعة النطاق، ونزع سلاح حماس، وتعزيز السلطة الفلسطينية. ودعا ماكرون إلى إنشاء بعثة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، وأعلن أن فرنسا ستقود في سبتمبر/أيلول، إلى جانب المملكة العربية السعودية، مؤتمرًا في نيويورك لتعزيز حل الدولتين.
https://x.com/i/web/status/1958142881278882078
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في إطار الاستعدادات للمرحلة التالية من عملية "عربات جدعون"، صدر صباح اليوم ما يقارب 60 ألف أمر احتياط. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى 20 ألف جندي احتياط ممن تم تجنيدهم إشعارًا بتمديد الأمر الحالي. اتُخذ القرار بشأن مسألة الاحتياط بعد مناقشات معمقة حول إطار العمل اللازم لاستمرار القتال، ووافق عليه وزير الأمن بعد عرض جميع التفاصيل عليه.