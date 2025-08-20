هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الحملة الإسرائيلية على غزة، محذرًا من أنها "ستؤدي إلى كارثة للشعبين وإلى حرب دائمة". وفي تغريدة مطولة، فصّل شروط باريس لإنهاء الحرب: وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح المختطفين، ومساعدات إنسانية واسعة النطاق، ونزع سلاح حماس، وتعزيز السلطة الفلسطينية. ودعا ماكرون إلى إنشاء بعثة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، وأعلن أن فرنسا ستقود في سبتمبر/أيلول، إلى جانب المملكة العربية السعودية، مؤتمرًا في نيويورك لتعزيز حل الدولتين.

