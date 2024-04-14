الوزير غانتس بأول تعليق على الهجوم الإيراني "هذا الحدث لم ينتهي"

قال عضو مجلس الحرب ورئيس حزب "المعسكر الوطني" الوزير بيني غانتس في إشارة الى الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ البالستية أمس إن "هذا الحدث لم ينتهي" وكان هذا أول رد لعضو في مجلس الحرب على الهجوم الإيراني

وصرح غانتس في أول تعليق له على الهجوم :"هاجمت ايران إسرائيل أمس وقابلت قوة النظام الأمني الإسرائيلي، إن ايران مشكلة عالمية، هي تحد إقليمي، كما أنها تشكل خطرا على إسرائيل، وقد وقف العالم بشكل واضح الى جانب إسرائيل في مواجهة هذا الخطر، إسرائيل ضد ايران، والعالم ضد ايران، هذه هي النتيجة، وهذا انجاز استراتيجي يجب أن نعززه من أجل أمن إسرائيل".

وتابع غانتس:"هذا الحدث لم ينتهي- هذا التحالف الاستراتيجي ونظام التعاون الإقليمي الذي بنيناه وصمدا أمام اختباره الهام بحاجة إلى التعزيز الآن على وجه التحديد. لقد أثبتت إسرائيل بالأمس أنها مرساة للقوة العسكرية والتكنولوجية، ومرساة للأمن في المنطقة. الشرق الأوسط، بفضل قادة الجيش الإسرائيلي ومقاتليه، بفضل التكنولوجيا، بفضل الصناعات".

"في مواجهة التهديد الإيراني - سنبني تحالفًا إقليميًا وسنجبي الثمن من إيران، بالطريقة وفي الوقت الذي نراه مناسبًا. والأهم من ذلك - في مواجهة رغبة أعدائنا في إيذاءنا، سنفعل ذلك". لنتحد ونعزز أنفسنا، حتى اليوم، يجب أن نتذكر أننا لم نكمل بعد مهامنا، وعلى رأسها عودة المختطفين وإزالة التهديد عن سكان الشمال والجنوب، وسنواصل المعركة بكل عزيمة ومسؤولية ومعاً سننتصر".